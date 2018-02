Nuis verovert ook olympisch goud op 1000 meter

Nuis reed in de laatste rit naar een baanrecord van 1.07,95, waarmee hij vier honderdsten onder de zeer snelle tijd van de Noor Lorentzen dook. De olympisch kampioen op de 500 meter kwam twee ritten eerder tot 1.07,99.

De Zuid-Koreaan Tae-Yun Kim (1.08,22) zorgde voor een grote verrassing door brons te winnen op de kilometer.

De 23-jarige sprinter doet al sinds het seizoen 2013/2014 mee aan de wereldbeker, maar deed het op de 1000 meter nog nooit beter dan een zevende plek. Vorig jaar werd hij dertiende bij de WK afstanden in Gangneung.

De andere twee Nederlanders stonden niet eens in de schaduw van Nuis. Verbij (1.08,62) moest op zijn favoriete afstand genoegen nemen met de zesde plaats. Verweij bleek ook op deze afstand vorm te missen. Hij klokte met 1.09,14 de negende tijd.

De 35-jarige Amerikaan Shani Davis, de olympisch kampioen 1000 meter van 2006 en 2010 en de wereldrecordhouder op deze afstand, eindigde met een tijd van 1.08,78 als zevende.

Opvolger Groothuis

Nuis is de opvolger van zijn voormalig ploeggenoot Stefan Groothuis, die in 2014 in Sochi de Canadees Denny Morrison en Michel Mulder voorbleef. Groothuis stopte twee jaar geleden met schaatsen, terwijl Mulder zich niet plaatste voor de Spelen van Pyeongchang.

Nederland staat nu op zeven gouden medailles in het langebaanschaatsen en acht in totaal in Zuid-Korea. Daarmee heeft 'Team NL' het recordaantal olympische titels op Winterspelen van vier jaar geleden in Sochi geëvenaard.

Met achttien medailles in totaal (ook zes keer zilver en vier keer brons) heeft Nederland nog zes medailles minder dan het recordtotaal van de Spelen van 2014. Op de medaillespiegel van Pyeongchang 2018 staat Nederland vijfde.

Zaterdag komt Michelle Dekker nog in actie bij het snowboarden (parallelreuzenslalom) en rijden Irene Schouten en Annouk van der Weijden en Sven Kramer en Verweij de massastart bij het langebaanschaatsen.

Wachten

Nuis moest na zijn gouden race op de 1500 meter tien dagen wachten om weer op het ijs te mogen verschijnen, maar de sprinter van Lotto-Jumbo was zijn goede vorm duidelijk nog niet verloren. Na een sterke opening (16,3) had hij genoeg aan rondjes van 25,0 en 26,6 om Lorentzen net af te troeven.

Nuis, die in Zuid-Korea pas voor het eerst op de Spelen staat, is de vierde Nederlandse winnaar van de 1000 meter, die sinds 1976 op het olympische programma staat. Ids Postma (1998), Gerard van Velde (2002) en Groothuis (2014) gingen hem voor.

Vorig jaar werd Nuis voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen op de 1000 meter, de afstand waarop hij al 33 keer op het podium stond in de wereldbeker (twaalf zeges). De geboren Zuid-Hollander is de eerste schaatser die als regerend wereldkampioen de olympische titel verovert op de kilometer.

Nuis is pas de derde man die de 1000 en de 1500 meter wint op dezelfde Spelen. In het verleden lukte dat ook de Amerikaan Eric Heiden (1980) en de Canadees Gaetan Boucher (1984) .

Verbij

De 23-jarige Verbij, die vorig jaar in Gangneung achter Nuis en de Canadees Vincent De Haître derde werd op de 1000 meter bij de WK afstanden, reed vrijdag zijn eerste kilometer in wedstrijdverband sinds 10 december van vorig jaar, toen hij als vierde eindigde bij de wereldbeker in Salt Lake City.

Een kleine drie weken later raakte de wereldkampioen sprint bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) tijdens de 500 meter geblesseerd aan zijn lies. Hij kon daardoor de 1000 meter niet rijden op het OKT, maar schaatsbond KNSB besloot Verbij ten koste van zijn teamgenoot Thomas Krol toch aan te wijzen voor zijn favoriete afstand.

De schaatser van Team Plantina stelde maandag op de 500 meter enigszins teleur met een negende plaats en kwam vier dagen later op de 1000 meter ook tekort voor zijn eerste olympische medaille.

Verweij (27) hoopte op de 1000 meter revanche te nemen voor zijn tot nu toe zeer matige Spelen. De Noord-Hollander werd vorige week slechts elfde op de 1500 meter, zijn favoriete afstand, en werd gepasseerd voor de halve finale en finale van de ploegachtervolging.

Verweij werd in zijn rit tegen Lorentzen volledig overvleugeld door de Noor en met een negende plek zal hij weinig vertrouwen hebben opgedaan voor de massastart van zaterdag.

