Duitse ijshockeyers stunten met finaleplek, geen medaille Canadese curlers

Bij het ijshockey zorgde Duitsland voor een sensatie door titelverdediger Canada met 4-3 te kloppen. Brooks Macek, Matthias Plachta en Frank Mauer brachten de Duitsers met 3-0 voor.

Gilbert Brule deed in de tweede periode wat terug namens de Canadezen, waarna Patrick Hager de voorsprong weer uitbouwde naar 4-1. De Noord-Amerikanen kwamen nog in de laatste periode via goals van Mat Robinson en Derek Roy nog terug, maar wisten geen verlenging meer afdwingen.

De Duitse ijshockeyers, die eerder wereldkampioen Zweden verrasten, stonden in 1976 voor het laatst op het olympische podium. In de finale in Pyeongchang spelen ze tegen Rusland, dat in de andere halve eindstrijd eenvoudig afrekende met Tsjechië: 3-0.

De Russen kwamen in de tweede periode met 2-0 voor dankzij treffers van Nikita Gusev en Vladislav Gavrikov. Vlak voor het eindsignaal voerde Ilya Kovalchuk de score verder op, nadat Tsjechië de keeper van het ijs had gehaald voor een extra speler.

De Tsjechen zorgden in de kwartfinales nog voor de uitschakeling van de Verenigde Staten. Na shoot-outs werden de Amerikanen verslagen.

Curling

Bij het curling verloor Canada in de strijd om het brons van Zwitserland: 5-7. De roemloze aftocht van de ploeg van skip Kevin Koe is een enorme verrassing. De Canadezen wonnen de afgelopen drie olympische edities en waren ook nu weer torenhoog favoriet.

Sinds de sport in 1998 weer op het programma kwam, heeft de curlinggrootmacht altijd op het podium gestaan. In 1998 en 2002 moest er wel genoegen worden genomen met het zilver.

In de krachtmeting van vrijdag ontliepen Canada en Zwitserland elkaar niet veel. Een groot deel van de wedstrijd koesterde de latere winnaar een kleine voorsprong.

In het achtste end wisten de Canadezen de achterstand nog terug te brengen naar 5-6 maar in de negende liepen de Zwitsers weer een puntje uit. In de allesbeslissende tiende en laatste end wist de regerend olympisch kampioen niet meer terug te komen en was de stunt een feit.

Zwitserland, olympisch kampioen van 1998 en winnaar van het brons in 2002 en 2010, miste vier jaar geleden het podium. De finale gaat zaterdag tussen Zweden en de Verenigde Staten.

Zuid-Korea

Bij de vrouwen dwong Zuid-Korea na een zinderend duel met Japan een plaats in de curlingfinale af. Met de laatste steen pakte het gastland voor een uitzinnige thuismenigte de winst: 8-7.

Zuid-Korea had het hele duel een voorsprong op de rivales uit Japan, maar ging slechts met één punt voorsprong het tiende en laatste end in. Daarin trok Japan de stand met de laatste steen gelijk (7-7) en dwong een extra end af. Zuid-Korea had in die extra beurt de laatste steen en maakte daar optimaal gebruik van.

Zweedse bereikte als eerste finale. In de halve eindstrijd werd Groot-Brittannië redelijk eenvoudig met 10-5 aan de kant geschoven. Zweden veroverde vier jaar geleden zilver na in de finale van Canada te hebben verloren. In 2006 en 2010 was er wel goud.

