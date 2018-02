Vonn verstrooit as grootvader in buurt van olympische piste

"Ik weet dat het heel veel voor hem had betekend om er hier in Zuid-Korea bij te zijn. Nu is een deel van hem toch hier", zei Vonn tegen Amerikaanse en Zuid-Koreaanse media.

De 33-jarige Amerikaanse heeft een deel van de as een paar dagen geleden verstrooid in de buurt van de olympische piste.

De opa van Vonn overleed in november. Het was haar wens om voor hem olympisch goud te winnen, maar ze slaagde niet in die missie.

Record

Vonn pakte nog wel brons op de afdaling. Op de combinatie leidde ze na de afdaling, maar vloog ze er op de slalom uit.

Het was voor Vonn haar laatste Spelen. Ze veroverde op het grootste sportevenement ter wereld in totaal 'slechts' één keer goud, op de afdaling in 2010 in Vancouver.

De carrière van Vonn, die de afgelopen jaren kampte met veel blessures, is daarentegen nog niet voorbij. Ze wil nog het record van Ingemar Stenmark verbeteren.

De Zweed boekte in de jaren zeventig en tachtig 85 wereldbekerzeges bij de mannen. Bij Vonn staat de teller op 81 overwinningen bij de vrouwen.

