Nuis voelt zich in vorm van zijn leven in jacht op tweede goud

"Ik ben in de vorm van mijn leven, maar dan moet ik het nog wel even doen. Ik merk dat het best wat druk met zich meebrengt, maar daar ging ik op de 1500 meter alleen maar lekkerder van rijden", zegt Nuis in gesprek met NUsport.

Het is al tien dagen geleden dat de geboren Zuid-Hollander in Gangneung zijn olympische debuut opluisterde met goud door in een knappe race zijn concurrenten af te troeven op de 1500 meter.

Hoewel de Spelen voor Nuis eigenlijk al geslaagd zijn met die olympische titel op de schaatsmijl, is de schaatser van Lotto-Jumbo nog niet verzadigd. "Ik heb nu absoluut niet zoiets van: dat is binnen. Het is heel gaaf en ik heb ervan kunnen genieten, maar ik sta nu weer helemaal te popelen."

Over een eventuele tweede gouden plak op de Spelen wil Nuis nog niet nadenken. "Het liefst schreeuw ik van de daken dat ik mijn tweede goud ga pakken, maar daar heb ik niks aan. Het klinkt heel saai, maar het is vooral belangrijk om op mijn taken te letten en dat ik geen steken laat vallen."

Basis

Nuis, die de eerste schaatser kan worden die als regerend wereldkampioen op de 1000 meter ook de olympische titel op deze afstand verovert, voelt zich in zijn jacht op goud gesterkt in zijn gevoel dat hij niet meer door een bepaalde ondergrens kan zakken.

"Al die jaren dat ik ervoor heb gestreden, werpt nu zijn vruchten af. Ik heb een basis die niet zo snel wegvalt en van daaruit kan je pieken, iets dat ik dit seizoen al super heb gedaan. De 1000 meter is voor mij heel lange sprint. Ik moet diep zitten en heel hard afzetten en dan ga ik heel snel."

Nuis komt in de laatste rit van de 1000 meter in actie tegen de Fin Mika Poutala. Namens Nederland doen ook Kai Verbij en Koen Verweij mee. De grootste concurrentie lijkt echter uit Noorse hoek te komen in de persoon van Havard Lorentzen, die dinsdag goud veroverde op de 500 meter.