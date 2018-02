'Hopelijk is Nederland deze Spelen verliefd geworden op shorttrack'

"Ik vind dit echt zó mooi voor het shorttrack in Nederland", zei de 20-jarige Schulting een paar uur na haar gouden race op de 1000 meter in de Ice Arena, waarmee ze in de voetsporen trad van kunstrijdster Sjoukje Dijkstra (Innsbruck 1964) en snowboardster Nicolien Sauerbreij (Vancouver 2010).

"Ik hoop echt dat wij als team jonge jongens en meiden kunnen inspireren om ook voor deze sport te kiezen, want het is gewoon ontzettend gaaf."

Acht jaar geleden in Vancouver waren elfde plekken van Sjinkie Knegt en Annita van Doorn de beste Nederlandse prestaties op individuele shorttrackafstanden. Na die Winterspelen werd Jeroen Otter bondscoach en sindsdien heeft Nederland zich ontwikkeld tot een van de toonaangevende landen in het mondiale shorttrack.

Knegt zorgde in 2014 in Sochi met brons op de 1000 meter voor de eerste Nederlandse shorttrackmedaille ooit op de Spelen. In Zuid-Korea eindigt de teller door het goud van Schulting op vier plakken voor de ploeg van Otter, met ook twee keer zilver (Knegt, 1500 meter en Yara van Kerkhof, 500 meter) en één keer brons (relayvrouwen).

"Ik ben zo ontzettend trots op dit team", aldus Breeuwsma (30), die al meer dan een decennium in de nationale ploeg zit. "Ik weet nog goed hoe het was toen we tien jaar geleden amper wat voorstelden en heel af en toe met geluk een leuke uitslag neerzetten. En nu hebben we gewoon vier olympische medailles."

Hoogtepunt

Shorttrack moet in Nederland altijd opboksen tegen de grote broer langebaanschaatsen, dat traditioneel veel meer aandacht krijgt. De gouden medaille van Schulting kan wellicht helpen om het verschil in publiciteit tussen de twee sporten te verkleinen.

"Dat zal nu moeten gaan blijken", zegt Otter. "Maar ik denk dat de Nederlanders die donderdag naar de kwartfinale van Schulting op de 1000 meter hebben gekeken, daarna niet meer weg zijn gegaan bij hun televisie."

"En na de finale dachten ze misschien wel: even naar de koffiekamer, kijken of ik er met iemand over kan lullen en pas dan weer gaan werken. Dat hoop ik tenminste."

Van Kerkhof (27), die met zilver en brons naar huis gaat, hoopt dat de goede prestaties van haar ploeg in Zuid-Korea "heel belangrijk" zullen zijn voor het shorttrack in Nederland.

"Onze sport was natuurlijk niet zo groot, dus we voelden ons hier bij de Spelen wel een beetje de ambassadeur van het shorttrack. We wilden mensen in Nederland graag verliefd laten worden op shorttrack en hopelijk is dat gelukt."

