Kunstrijdster Zagitova (15) bezorgt Rusland eerste goud, Serwa wint skicross

Zagitova maakte woensdag al indruk door op de korte kür een wereldrecord neer te zetten en ook op de vrije kür maakte ze duidelijk het verschil ten opzichte van haar concurrentes.

De jonge Zagitova kreeg een score van 156,65, waardoor ze in het gecombineerde klassement met overmacht bovenaan stond met een puntenaantal van 239,57.

Haar landgenote Evgenia Medvedeva kwam als laatste in actie en kreeg net zoveel punten voor haar vrije kür, maar deed het woensdag bij de korte kür iets minder goed en pakte op een punt verschil het zilver. Het brons ging naar de Canadese Kaetlyn Osmond.

Vier jaar geleden ging het olympisch goud naar de Russin Adelina Sotnikova, die niet meedoet in Pyeongchang. Hetzelfde geldt voor de Koreaanse Yu-na Kim, die bij de vorige Spelen in Sochi zilver pakte.

Skicross

In de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) veroverde Serwa al goud op het onderdeel skicross. De 28-jarige Canadese reed vrijwel de hele finale aan kop en finishte vlak voor haar landgenote Brittany Phelan. De Zwitserse Fanny Smith pakte het brons en regerend wereldkampioene Sandra Naeslund uit Zweden werd vierde.

Serwa begon haar olympische loopbaan acht jaar geleden in Vancouver met een vijfde plek op de skicross. Vier jaar geleden bij de Spelen in Sochi sleepte de wereldkampioene van 2011 zilver in de wacht.

Het goud ging destijds naar Marielle Thompson, die op het Phoenix Park in Pyeongchang ontbrak in de strijd om de medailles. De Canadese kwam ongelukkig ten val in haar achtste finale en eindigde daardoor als derde en laatste in haar heat, wat niet genoeg was voor een plek in de kwartfinales.

De gouden plak van Serwa betekende de tiende olympische titel van Canada in Pyeongchang. Canada is bovendien nog steeds het enige land dat op de Spelen goud heeft veroverd op de skicross, dat sinds 2010 een olympisch nummer is.

De skicross bij de vrouwen was het laatste onderdeel van het freestyleskiën in Zuid-Korea. Bij de mannen veroverde Brady Leman woensdag al het goud.

