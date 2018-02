Knegt vindt goud van Schulting op 1000 meter 'echt fantastisch'

"Dit is wel heel bijzonder. Echt fantastisch. Ik gun het Suzanne van harte", zei Knegt vlak na afloop van de finale van de kilometer tegen de aanwezige media in de Gangneung Ice Arena.

"Dit was pure klasse. De rest durfde niet en Suzanne deed het gewoon. Maar als je zag wat die twee Zuid-Koreaansen deden... Die hebben het gewoon echt niet begrepen. In eigen land kozen ze niet voor de aanval. Onbegrijpelijk."

Het deed volgens Knegt niets af aan de sublieme prestatie van Schulting, die in de eindstrijd met nog vier ronden te gaan de koppositie innam en die niet meer afstond.

"Suzanne schoof op het perfecte moment naar voren. Dan is het wel zaak om door te blijven trappen en dat deed ze fantastisch. Het is natuurlijk ook regel nummer één om dat te doen in het shorttrack, maar je moet het ook kunnen."

Rustig

Schulting kende aanvankelijk nog een teleurstellende Spelen met voortijdige uitschakelingen op de 500 meter en 1500 meter, maar na het afgelopen dinsdag op bizarre wijze ontstane brons op de relay zag Knegt haar veranderen.

"Ik vond haar de afgelopen weken wat te rustig. Ze sloot zichzelf wat af. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik denk dat ze aardig wat druk voelde om hier in Zuid-Korea te presteren. Ze wilde de verwachtingen uiteraard waarmaken."

"Suzanne is een schaatsster waarbij de ene keer alles lukt en de andere keer niets. Dat zag je vandaag ook weer. Ze was tot aan vandaag zeker niet tevreden met hoe het ging en als je dan zo kan afsluiten, is dat fantastisch."

Sleeptouw

Knegt nam Schulting in de aanloop naar de Spelen vaak op sleeptouw en als ze weer een iets te druk was dan zette hij haar weer met beide voeten op de grond.

"Ik kan haar wel rustig krijgen. Dan zeg ik gewoon tegen haar dat ze weer even lekker normaal moet gaan doen. Dat heb ik op dit toernooi echter niet vaak tegen haar hoeven zeggen."

"Het was ook de stress die iets met haar deed. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Ze vloog me net gelijk in de armen. Ze moest huilen, maar dat gaat ze waarschijnlijk de hele avond doen. De aankomende twaalf uur doet ze geen oog dicht en stuitert ze aan één stuk door."

Voor Knegt zaten de Spelen er dinsdag al op. Met 'slechts' één medaille (zilver op de 1500 meter) en drie diskwalificaties (op de 1000 meter, 500 meter en relay) werd het voor hem een evenement om snel te vergeten.