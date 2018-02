Otter blij dat Schulting 'koel in haar hoofd' bleef op gouden dag

"In de eerste week hier in Zuid-Korea kreeg ze de ene na de andere impuls, dat is heel vermoeiend om lang vol te houden", aldus Otter. "Van de ene op de andere dag sloeg dat om en werd ze bijna een kluizenaar. De laatste vier dagen zat ze daar precies tussenin en zo moet het ook zijn."

Schulting was donderdag in finalerondes van de 1000 meter zichtbaar meer ontspannen dan bij haar vorige races op de Spelen. Dat leverde een sterke kwart- en halve finale op, waarna ze in de finale afrekende met vier wereldtoppers: de Canadese Kim Boutin, de Italiaanse Arianna Fontana en de Zuid-Koreaansen Choi Min-jeong en Shim Suk-hee."

"Suus bleef vandaag koel in haar hoofd. Dat is echt een stap voorwaarts'', aldus Otter. "Ze heeft efficiënt leren schaatsen en is wat standvastiger geworden.''

"Topsport is ook niet makkelijk, er is een heel proces waar iedereen doorheen moet. Bij de een gaat dat wat sneller dan bij de ander. Ik heb Suzanne de afgelopen maanden heel vaak voorgehouden dat ze bij elke beslissing in de spiegel moet kijken en moet bedenken of dit haar een medaille oplevert of niet. Dat is verdomd moeilijk, maar nu heeft het haar goud opgeleverd."

Verrassing

Een gouden medaille, de eerste olympische shorttracktitel voor Nederland, die eigenlijk niet meer verwacht was op de laatste shorttrackdag in Gangneung, zeker niet nadat kopman Sjinkie Knegt dinsdag al in de heats van de 500 meter was uitgeschakeld.

"Natuurlijk is dit een verrassing, maar ik ga nooit naar de baan met het idee dat we derde viool gaan spelen en dat het klaar is in de kwartfinale", aldus Otter.

"Het is verdomd moeilijk om goud, of welke medaille dan ook, binnen te halen. Maar het is niet zo dat we elke maandagochtend tot en met zaterdagochtend dertig uur op de ijsbaan hangen en tegen elkaar zeggen: we gaan voor plek vijf trainen. Dat geeft weinig motivatie."

"Je houdt altijd die worst voor en om die worst zit een gouden plak. Daar trainen we voor, zo simpel is het. Waarom zouden wij het niet kunnen?"

Toen Schulting haar coach na haar winnende race in de armen vloeg zei ze dat ze het niet kon geloven. Otter: "Ik zei: waarom niet? Je hebt twee armen, twee benen en er zit een hoofd op. Ik zie geen verschil met de Koreanen.''

Brons

De Nederlandse shorttrackploeg sluit de Winterspelen zo af met één keer goud, twee keer zilver (Sjinkie Knegt op de 1500 meter, Yara van Kerkhof op de 500 meter) en één keer brons (relayploeg vrouwen).

"Het is geen opluchting dat we toch nog goud hebben gewonnen", stelde Otter. "Natuurlijk is het heel gaaf dat het gebeurd is, maar ik was ook blij geweest als Suzanne vandaag brons had gewonnen."