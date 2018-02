Relayploeg bezorgt Hongarije eerste goud in historie Winterspelen

Hongarije - dat bijna 10 miljoen inwoners telt - was al present bij de eerste Winterspelen van 1924. Tot donderdag kwamen de Magyaren niet verder dan tweemaal zilver en vier bronzen medailles.

De laatste olympische plak bij de Winterspelen dateerde alweer van 1980, toen Krisztina Regöczy en Andras Sallay zilver wonnen bij het kunstrijden.

De vreugde was dan ook enorm bij de broers Shaoang en Shaolin Liu, Viktor Knoch en Csaba Burjan. Op het afsluitende onderdeel van het olympisch shorttracktoernooi zorgden zij voor een sensatie.

Het favoriete Zuid-Korea kwam in de finale ten val, waarna Hongarije met China en Canada om het goud streed. In de laatste meters bleven de Hongaren China nipt voor. Met 6.31,971 doken zij bijna drie seconden onder het oude olympisch record van Zuid-Korea.

Euforisch

"Het is een grote eer om de eerste Hongaarse gouden medaille te winnen", zei Shaolin Liu, zoon van een Chinese vader en een Hongaarse moeder. "Het is een lang traject geweest om dit te bereiken."

"We kwalificeerden ons als achtste en laatste land voor de Olympische Spelen. Maar nu zijn we de nummer één. Het was mentaal en fysiek enorm zwaar."

Liu bracht in de laatste twee rondes de gouden medaille binnen. "Mijn broer duwde me af en ik zei: 'Niemand gaat mij passeren. Ik ga als een gek.' Nadat ik over de finish kwam, kon ik alleen maar schreeuwen."

"Ik probeerde mijn teamgenoten te vinden, maar ik zag niemand", kijkt Liu terug op het euforische moment. "Ik schreeuwde en ik schreeuwde. Ik kon niet helder denken."

De Nederlandse relayploeg werd vorige week al in de halve finales uitgeschakeld. Oranje kreeg een penalty omdat Sjinkie Knegt kort voor de finish in de strijd om de tweede plek een Canadees omver reed.