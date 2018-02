Gouden Schulting was al ontzettend blij met finaleplaats op 1000 meter

"Dit is echt niet normaal. Ik was al heel blij geweest als ik een medaille had gewonnen en nu heb ik gewoon goud", jubelde Schulting in de catacomben van de Ice Arena.

De Friezin rekende na een sterke kwart- en halve finale in de eindstrijd af met de Canadese Kim Boutin (tweede), de Italiaanse Arianna Fontana (derde) en de Zuid-Koreaansen Choi Min-jeong (vierde) en Shim Suk-hee (penalty), stuk voor stuk grote namen in het shorttrack.

"Ik was al ontzettend blij dat ik de finale had gehaald en tegen de sterkste schaatssters van het veld mocht strijden", aldus Schulting. "Ik was de outsider en heb gewoon gewonnen. Dat is echt onwerkelijk."

De winnares van brons op de 1000 meter bij het WK van vorig jaar had op haar eerste Spelen al wat teleurstellingen moeten verwerken, met name door derde plaats van de relayvrouwen in de heats en haar uitschakeling in de halve finales van de 1500 meter.

"Dat was allebei best heftig", keek Schulting terug. "Al dacht ik na de 1500 meter wel meteen: dan moet het maar gebeuren op de 1000 meter. Maar dat ik hier olympisch kampioen zou worden, had ik echt niet zien aankomen."

Genieten

Voor de finale van de 1000 meter herinnerde bondscoach Jeroen Otter zijn pupil eraan dat ze vooral moest genieten, niet aan het resultaat moest denken, hard moest schaatsen en rustig moest blijven.

"En ik ben rustig gebleven", glimlachte Schulting. "En toen ik aan de start stond, genoot ik er ook echt van. Ik heb alles gedaan wat ik moest doen, de perfecte race gereden in de finale. Ik had niet verwacht dat ik van kop af aan kon winnen, maar het is me gelukt."

Schulting schonk tijdens de race niet te veel aandacht aan wat haar tegenstanders deden. "Ik was alleen maar bezig met goed om me heen kijken, goed anticiperen en vervelende lijnen rijden."

"Maar eigenlijk weet ik niet eens precies meer hoe de finale verlopen is, het is heel erg in een roes gegaan. Ik zat in een goede flow, toen kwam ik over de finish en was ik opeens kampioen."

De eerste persoon die ze tegenkwam was Otter, de bondscoach die sinds 2015 haar trainer is. "Ik stopte bij Jeroen en hij: 'Suus, je bent gewoon olympisch…' en ik zei: 'Fucking kampioen!' Dat was een heel bizar moment."

Team

Schulting benadrukte anderhalf uur na haar gouden race dat ze geen olympisch kampioen had kunnen worden zonder Otter en haar ploeggenoten. "Zonder het team had ik hier nu niet gestaan en was shorttrack niet zo leuk geweest."

"We zijn ook nu weer vierenhalve week met elkaar op pad en in die tijd hebben we mooie dingen maar ook minder mooie dingen met elkaar gedeeld. Dat vind ik heel mooi. Ik ben heel blij met dit leven, het shorttrack en mijn team. We zijn er voor elkaar in goede en minder goede tijden."

Mede daardoor zal Schulting altijd in de geschiedenisboeken staan als de eerste olympische shorttrackkampioen uit Nederland. "Ongelooflijk", glimlachte ze. "Dat begint nu een beetje in te dalen."