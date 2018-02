Schulting verrast met eerste Nederlandse shorttrackgoud ooit op Spelen

Het is de eerste Nederlandse shorttracktitel ooit voor Nederland op de Spelen en het zevende Nederlandse goud in Pyeongchang. Bovendien is het pas het derde goud voor ons land op de Winterspelen buiten het langebaanschaatsen.

De 20-jarige Schulting treedt in de voetsporen van kunstrijdster Sjoukje Dijkstra (Innsbruck 1964) en snowboardster Nicolien Sauerbreij (Vancouver 2010).

Bovendien is ze de op één na jongste Nederlandse olympisch kampioen ooit op de Winterspelen. Alleen Ireen Wüst (19) was in Turijn jonger toen ze goud pakte op de 3 kilometer.

Tweede medaille

Schulting begon de dag met een tweede plaats in haar kwartfinale, waarna ze overtuigde in de halve finales. Ze werd eerste in haar rit. Lara van Ruijven en Yara van Kerkhof (beiden kwartfinale) haalden de eindstrijd niet. In de finale was Schulting een outsider voor een medaille en dankzij een zeer sterke rit werd het goud. Het zilver ging naar de Canadese Kim Boutin en het brons was voor de Italiaanse Arianna Fontana.

Het goud op de kilometer is de tweede medaille van Schulting deze Spelen. Dinsdag pakte ze al brons met de relayploeg, die verder bestond uit Lara van Ruijven, Yara van Kerkhof en Jorien ter Mors. Het onverwachte brons met de relayploeg leek bevrijdend te werken voor Schulting, die uiterst ontspannen het ijs op kwam voor de finale.

Bezetting

De finale kende een sterke bezetting. De Zuid-Koreaanse Minjeong Choi werd in Pyeongchang olympisch kampioen op de 1500 meter en Fontana won goud op de 500 meter.

Toch was het Schulting die brutaal het initiatief nam in de eindstrijd. Ze reed constant bij de eerste twee, kwam een aantal ronden voor het eind op kop en liet Boutin en Fontana niet meer passeren. De twee Zuid-Koreaanse finalisten kwamen in de slotfase samen ten val. Minjeong Choi werd vierde, voor haar landgenote Sukhee Shim.

Knegt

Door het goud van Schulting sluit Nederland het shorttracktoernooi in Pyeongchang af met vier medailles. Naast de plakken van Schulting was er zilver voor Sjinkie Knegt (1500 meter) en Van Kerkhof (1000 meter). Vier jaar geleden in Sochi pakten de shorttrackers een medaille en dat was de eerste ooit. Het was toen Knegt die brons veroverde op de 1000 meter.

Met de dertien medailles bij het langebaanschaatsen erbij heeft Nederland in totaal nu zeventien medailles in Pyeongchang (zeven goud, zes zilver en vier brons) en dat is goed voor de vijfde plek op de medaillespiegel. In Sochi pakte ons land 24 plakken en dat is een record voor de Winterspelen.