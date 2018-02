Schulting naar olympische finale 1000 meter shorttrack

De 20-jarige Schulting eindigde in haar kwartfinale in de Gangneung Ice Arena als tweede en werd vervolgens knap eerste in haar halve eindstrijd.

Yara van Kerkhof, winnares van olympisch zilver op de 500 meter, finishte in dezelfde kwartfinale als Schulting als vierde en is daarmee uitgeschakeld. Lara van Ruijven reed in een andere kwartfinale en werd evenals Van Kerkhof vierde.

Schulting jaagt op haar tweede medaille van deze Spelen. De Friezin pakte dinsdag brons met de relayploeg, die verder bestond uit Van Kerkhof, Van Ruijven en Jorien ter Mors.

De finale van de 1000 meter begint om 12.29 uur. Schulting heeft concurrentie van de Italiaanse Arianna Fontana, de Canadese Kim Boutin en de Zuid-Koreaansen Minjeong Choi en Sukhee Shim.