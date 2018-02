Verweij ondanks incident 'gewoon' weer naar huldiging bij medaille

"Jazeker, waarom niet?", aldus Verweij donderdag na de training op de Gangneung Oval. "Het is helaas woensdagavond zo verlopen. Maar ik denk dat het allemaal wel meevalt."

Bij de huldiging van de Nederlandse mannenploeg voor het teleurstellende brons op de achtervolging ging het mis bij de 'overdracht' van de medailleschaal aan het publiek.

Sven Kramer, Jan Blokhuijsen, Patrick Roest en Verweij lieten de schaal met de plaquette iets te hard neerkomen op een groepje bezoekers dat voor het podium stond. Twee Zuid-Koreaanse vrouwen liepen daarbij verwondingen op.

Borrel op

"Er was nogal wat rumoer in de zaal", blikt Verweij terug op het betreurenswaardige incident. "Ik denk dat er veel mensen met een borrel op luidruchtig waren. En dat was vervelend, want daardoor was de huldiging nauwelijks te verstaan."

Volgens Verweij was de sfeer door al het lawaai in de zaal een beetje apart. "Er was aardig wat drank in het spel. Toen moest daarna nog die medailletegel hoog over het publiek worden doorgegeven. En ja, daar werd een zetje aan gegeven, ook door enkele mannen die vooraan stonden."

"Maar die hadden ook een flinke borrel op en wij dachten dat het daarom die richting wel op kon. We hadden zeker niet de intentie om kneiterhard te gooien en dat hebben we ook zeker niet gedaan. Het was natuurlijk ook nooit de bedoeling dat die schaal op iemands hoofd zou belanden en dat we daardoor iemand iets zouden aandoen."

Afleiding

Tot opluchting van Verweij en zijn ploeggenoten vielen de verwondingen mee. "Gelukkig. We zijn ook even bij hen gaan kijken en hebben excuses aangeboden. En we gaan er nog wel meer mee doen."

Verweij beleefde al een rumoerige winter, vanwege zijn controversiële samenwerking met de 'verdachte' Russische schaatsploeg. "Ik heb dit seizoen al zoveel afleiding gehad, dit kan er nog wel bij, dit kan ik ook nog wel hebben."