Loting plaatst Nuis in laatste rit 1000 meter tegen Fin Poutala

Nuis kan de eerste schaatser worden die als regerend wereldkampioen op de 1000 meter ook de olympische titel op deze afstand verovert.

De andere twee Nederlanders zitten ook aan het einde van het programma. Kai Verbij rijdt de voorlaatste rit tegen de Canadees Vincent De Haitre. In de race daarvoor verschijnen Koen Verweij en Havard Lorentzen het ijs op.

Nuis won vorige week dinsdag olympisch goud op de 1500 meter. Na anderhalve week wachten komt hij vrijdag voor de tweede keer in actie in Gangneung.

Verweij stelde juist teleur op de schaatsmijl met een elfde plek. Ook op de ploegachtervolging bleek de Noord-Hollander niet in goede vorm. Na een moeizaam optreden in de kwartfinales werd hij gepasseerd voor de halve finale en de troostfinale, waarin Nederland met Sven Kramer, Patrick Roest en Jan Blokhuijsen brons veroverde.

Verbij

Met Lorentzen treft Verweij een schaatser die wel in vorm is. Hij won maandag goud op de 500 meter en werd daarmee de eerste Noor in twintig jaar met een olympische gouden schaatsmedaille.

Verbij kwam ook in actie op de 500 meter, waar hij teleurstellend negende werd. Op de kortste sprintafstand reed hij zijn eerste wedstrijd sinds acht weken. Op het olympisch kwalificatietoernooi eind december liep Verbij een liesblessure op. De 1000 meter is het sterkste onderdeel van de wereldkampioen sprint van 2017.

Uitslag loting 1000 meter mannen

1. Mathias Voste (Bel) - Henrik Rukke (Noo)

2. Pekka Koskela (Fin) - Yang Tao (Chn)

3. Mirko Giacomo (Ita) - Laurent Dubreuil (Can)

4. Tsubasa Hasegawa (Jap) - Konrad Nagy (Hon)

5. Cha Min0kyu (ZKo) - Fedor Mezentsev (Kaz)

6. Pedro Causil (Col) - Daichi Yamanaka (Jap)

7. Denis Kuzin (Kaz) - Marten Liiv (Est)

8. Piotr Michalski (Pol) - Stanislav Palkin (Kaz)

9. Chung Jae-woong (ZKo) - Sebastian Klosinski (Pol)

10. Mitchell Whitmore (VS)- Haralds Silovs (Let)

11. Ignat Golovatsiuk (WRu) - Daniel Greig (Aus)

12. Konrad NIedzwiedzki (Pol) - Nico Ihle (Dui)

13. Joey Mantia (VS) - Joel Dufter (Dui)

14. Shani Davis (VS) - Takuro Oda (Jap)

15. Alexandre St.-Jean (Can) - Kim Tae-Yun (ZKo)

16. Havard Lorentzen (Noo) - Koen Verweij

17. Kai Verbij - Vincent De Haitre (Can)

18. Kjeld Nuis - Mika Poutala (Fin)

De eerste rit van de 1000 meter is vrijdag om 11.00 uur Nederlandse tijd.