Ploegachtervolging heeft bondscoach Kuiper veel energie gekost

"Ik weet niet of ik een onmogelijke opdracht had, we hebben goede schaatsers en het maximale gehaald uit onze omstandigheden", aldus Kuiper. "Maar we hebben geen nationaal team, wat veel andere landen wel hebben."

"Het systeem met merkenteams is de kracht van het Nederlandse schaatsen, we zijn individueel heel succesvol op deze Olympische Spelen. Maar voor de ploegachtervolging is het een probleem."

De Nederlandse mannen (Sven Kramer, Patrick Roest en Jan Blokhuijsen) verloren woensdag in de halve finale van de latere olympisch kampioen Noorwegen en versloegen in de strijd om het brons Nieuw-Zeeland. De vrouwen (Ireen Wüst, Marrit Leenstra en Antoinette de Jong) legden het in de finale af tegen Japan.

"Andere landen nemen dit onderdeel één keer in de week mee in de training, wij doen dat één keer in de maand", aldus Kuiper. "We trainen wel veel, alleen vaak niet samen. Het is niet te vergelijken met landen die werken met een nationale selectie."

"Maar ik ben vier jaar geleden aan deze baan begonnen met dit gegeven, dus dan moet ik nu niet jaloers zijn op andere bondscoaches die wel met een nationale selectie werken."

Kuiper weet nog niet of hij nog door wil gaan als bondscoach van de Nederlandse schaatsers. "Na de winter ga ik er even rustig over nadenken. Natuurlijk hangt het ook af van of de aanbieding komt om het weer te doen. Het heeft me wel heel veel energie gekost. Ik moet me wel afvragen of ik me er opnieuw in vast wil bijten."

De discussie over de schaatscultuur in Nederland en het effect daarvan op de team pursuit is niet nieuw. Kuiper heeft wel ideeën hoe het in de toekomst te veranderen, maar weet niet of dat gebeurt.

"Je ziet ook wel dat dat in schaatsland Nederland niet één twee drie verandert. Dan moet ik er met volle overtuiging instappen, er voor gaan knokken en daar mijn lol uit halen."

"Voor deze Spelen heb ik mijn best gedaan om de rust te bewaren, hier zo goed mogelijk naartoe te werken, de schaatsers zo vaak mogelijk bij elkaar te brengen en de juiste mensen op te stellen. Maar het uitblijven van goud is wel een teleurstelling."