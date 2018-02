Noord-Korea komt met prominente delegatie naar slotceremonie Winterspelen

De delegatie wordt geleid door een topfunctionaris die medeverantwoordelijk wordt gehouden voor het tot zinken brengen in 2010 van een Zuid-Koreaans marinevaartuig, waardoor 46 opvarenden omkwamen.

Het gaat om Kim Yong-chol, nu de tweede man binnen de communistische partij, die in het noorden tegenwoordig de baas is over zaken die beide Korea's betreft. Hij was in het verleden het hoofd van de militaire organisatie die volgens Seoul het zinken van het schip Cheonan op haar geweten heeft.

Het bezoek van de Noord-Koreanen valt samen met dat van Ivanka Trump, dochter en adviseur van de Amerikaanse president. Die leidt de Amerikaanse delegatie die de sluiting bijwoont.

Kim Jong-un

Sporters van Noord-Korea liepen bij de openingsceremonie samen met Zuid-Koreaanse atleten onder één vlag het olympisch stadion binnen. Onder anderen de Zuid-Koreaanse president Moon-Jae In en Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, waren daarbij aanwezig.

De zus nodigde de Zuid-Koreaanse president Moon Jae daarna namens Kim Jong-un uit om Pyongyang te bezoeken.