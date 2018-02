Excuses Blokhuijsen aan Koreanen na opmerking over behandeling honden

"Behandel honden alstublieft beter in dit land", zei Blokhuijsen woensdag aan het einde van de persconferentie, nadat hij met de achtervolgingsploeg brons had gepakt. De schaatser doelde daarmee op het feit dat in Zuid-Korea nog altijd hondenvlees geconsumeerd wordt.

De opmerking van Blokhuijsen zorgde voor opschudding onder de Zuid-Koreanen. De 28-jarige Noord-Hollander zou geen weet hebben van de Koreaanse cultuur en zijn woorden zouden zelfs discriminerend zijn.

"Het was niet mijn bedoeling jullie land te beledigen", schrijft Blokhuijsen donderdag op Twitter in een reactie op de ophef. "Dierenwelzijn in het algemeen gaat mij aan het hart en ik droom van een betere wereld voor zowel mens als dier. Ik heb het enorm naar mijn zin op deze Spelen en wil jullie graag bedanken voor de gastvrijheid."

In een persverklaring van NOC*NSF betuigde Blokhuijsen donderdag nogmaals spijt. "Mensen die mij kennen weten dat ik erg begaan ben met het welzijn van dieren. Het is een persoonlijke mening die ik niet moet uitdragen tijdens een persconferentie op de Olympische Spelen."

Blokhuijsen geeft aan geen interviews over de kwestie te willen geven. "Het spijt me dat door mijn opmerking mijn team en Team NL last hebben van de ophef."

Discussie

Overigens is de discussie over het eten van hondenvlees gaande in Zuid-Korea. Vooral de jongere generatie eet het niet. Anderen vinden dat het eten van hondenvlees een Zuid-Koreaanse traditie is die gerespecteerd moet worden. Het is in hun ogen niet anders dan het eten van rund- of varkensvlees.

Blokhuijsen bood donderdag, evenals Sven Kramer, Koen Verweij en Patrick Roest, ook al excuses aan voor het gooien van de medailleschaal tijdens de huldiging van de achtervolgingsploeg in het Holland Heineken House in Pyeongchang. Bij het incident raakten woensdag twee toeschouwers gewond.