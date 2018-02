Hoogerwerf voelt geen extra druk op 500 meter door exit Knegt

"Ik voel geen extra druk door de uitschakeling van Sjinkie", aldus de 22-jarige Hoogerwerf. "Ik heb dit seizoen best goede World Cups gereden, ben twee keer zesde geworden op de 500 meter, dus ik voelde al druk om het goed te doen."

Knegt, de regerend wereldkampioen op de kortste afstand, kreeg dinsdag een straf van de scheidsrechters in zijn heat op de 500 meter, waardoor zijn olympische toernooi erop zit. Hoogerwerf en Breeuwsma (30) wisten zich wel bij de eerste twee te scharen in hun heat, waardoor ze donderdag op de laatste shorttrackdag in Gangneung nog het ijs op mogen.

Voor beide Nederlanders was dat een opluchting. Breeuwsma kende tot dinsdag een ongelukkig toernooi met uitschakeling in de heats van de 1000 meter en de relay, terwijl Hoogerwerf tot dag elf van de Spelen moest wachten op zijn olympische debuut.

"Het was supervet om voor het eerst in actie te komen", zegt Hoogerwerf. "Er zat een Zuid-Koreaan in mijn heat, dus het publiek ging helemaal los. Het was wel lastig dat ik pas zo laat echt het ijs op mocht deze Spelen, maar gelukkig ben ik de heats doorgekomen. Ik wilde hier niet komen voor maar één dag schaatsen."

De Nederlands kampioen van vorig seizoen hoopt nu ook op meer. "Voor nu is het nog niet mijn gedroomde olympische debuut, ik wil nog meer laten zien dan alleen de heats doorkomen. Ik rijd, net als Daan, heel harde rondjes, ik denk dat we zeker een goede kans maken op de 500 meter."

Breeuwsma

Breeuwsma, die in de heat wat geluk had met een straf voor de Canadees Charles Hamelin die de Kazach Denis Nikisha hinderde, benadrukt dat op de 500 meter in het shorttrack alles mogelijk is.

"Dat hebben we bij Yara van Kerkhof ook gezien", doelt de Fries op het zilver van zijn ploeggenote eerder deze Spelen op de 500 meter voor vrouewn.

Breeuwsma hoopt dat hij in de kwartfinales wat minder gespannen zal zijn dan voor zijn heat. "Ik was erg zenuwachtig, omdat ik nog niks gepresteerd had op de Spelen en wel supersnel ben momenteel. Het moet alleen allemaal even samenkomen, hopelijk lukt dat donderdag. Dan is er van alles mogelijk."

Breeuwsma en Hoogerwerf zitten allebei in de vierde kwartfinale (start: 11.06 uur Nederlandse tijd), met verder de Zuid-Koreaan Hyojun Lim, de Hongaar Shaoang Liu en de Kazach Abzal Azhgaliyev.

Vana 11.14 uur komen Suzanne Schulting, Lara van Ruijven en Van Kerkhof uit in de kwartfinales van de 1000 meter vrouwen. De finale van de 500 meter staat gepland voor 12.15 uur en de finale van de 1000 meter is om 12.29 uur.

