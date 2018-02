Kramer, Verweij, Blokhuijsen en Roest maken excuses voor verwonden fans

In een persverklaring van sportkoepel NOC*NSF laten Sven Kramer, Koen Verweij, Jan Blokhuijsen en Patrick Roest weten het incident zeer te betreuren. Direct na het voorval werd er al contact gezocht met de twee getroffen toeschouwers, van wie één ter controle naar het ziekenhuis werd afgevoerd.

"Het zal duidelijk zijn dat wij uiteraard nooit de bedoeling hebben gehad om dit te veroorzaken. Dat hebben we aan de dames laten weten en willen we via deze weg ook aan het publiek laten weten", aldus de achtervolgingsploeg in de gezamenlijke verklaring.

Eerder op donderdag verontschuldigde Kramer zich al persoonlijk via Instagram. "Mede namens het team van Heineken bied ik mijn oprechte excuses aan de fans die gewond zijn geraakt", zo valt in het Koreaans te lezen op Kramers profiel.

"Jullie kwamen om mij aan te moedigen. We wensen jullie een snel herstel toe. Ik beloof jullie dat ik mijn best zal doen om in de toekomst een beter beeld te laten zien."

Weggaan

Kramer werd woensdag samen met Blokhuijsen, Verweij en Roest gehuldigd voor hun bronzen medaille op de ploegachtervolging, die eerder op de dag behaald werd. In een baldadige bui gooiden de mannen de bijbehorende schaal het publiek in.

Eerder, tijdens de huldiging voor zijn gouden medaille op de 5 kilometer, uitte Kramer zich geïrriteerd richting het rumoerige publiek. "Ik ben hier voor jullie, maar ik kan ook weer weggaan", sprak hij de zaal toe.

Kramer komt deze Spelen nog één keer in actie. De Fries rijdt zaterdag samen met Verweij de massastart. Voor Blokhuijsen en Roest zitten de Spelen er al op.