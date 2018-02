Vonn sluit olympische loopbaan roemloos af, Myhrer wint slalom

Na de afdaling, het eerste van de twee onderdelen op de combinatie, ging Vonn nog aan de leiding in het Jeongseon Alpine Centre. Op de slalom ging het daarna mis. Vonn miste een poortje.

Voor Vonn was de combinatie de laatste kans om met goud haar olympische loopbaan af te sluiten. De beste skiester aller tijden haalde in Pyeongchang alleen brons op de afdaling. In Vancouver 2010 pakte ze op dat onderdeel haar enige olympische titel.

Het goud op de combinatie ging naar de Zwitserse Michelle Gisin, de Amerikaanse Mikaela Shiffrin pakte zilver en de Zwitserse Wendy Holdener veroverde brons.

Gisin stond derde na de afdaling en skiede een vierde tijd op de slalom. Met haar tijd van 2.20,90 was ze 0,97 seconde sneller dan Shiffrin en 1,44 sneller dan Holdener. Shiffrin stond zesde na de afdaling, Holdener tiende.

Overigens is de carrière van Vonn, die de afgelopen jaren kampte met veel blessures, nog niet voorbij. Ze zal niet doorgaan tot de Spelen in Peking van 2022, maar wil nog wel het record van Ingemar Stenmark verbeteren. De Zweed boekte in de jaren zeventig en tachtig 85 wereldbekerzeges bij de mannen. Bij Vonn staat de teller op 81 zeges bij de vrouwen.

Myhrer

Bij de slalom voor mannen zorgde Andre Myhrer donderdag voor een daverende verrassing. De 35-jarige Zweed profiteerde van fouten van topfavorieten Henrik Kristoffersen en Marcel Hirscher en pakte goud.

Myhrer kende een uitstekende eerste run op het Yongpyong Alpine Center, waarin hij tweede werd. De tweede omloop van de Zweed was een stuk minder, maar omdat koploper Kristoffersen in de laatste run een fout maakte, was het toch genoeg voor goud.

De 23-jarige Kristoffersen had na de eerste run nog de beste papieren om het goud voor zich op te eisen. De Noor was de snelste tijdens de eerste omloop, maar kon daarna de druk niet aan en verspeelde zijn kansen op een medaille door uit balans te raken.

Datzelfde overkwam de Oostenrijkse topfavoriet Hirscher al in de eerste run, waarmee de kersverse olympisch kampioen op de combinatie en reuzenslalom zichzelf direct uitschakelde en zijn derde goud dus op zijn buik kon schrijven.

Naast Myhrer profiteerden ook de Zwitser Ramon Zenhaeusern (zilver) en Michael Matt uit Oostenrijk (brons) van de fouten van de de favorieten. Matt stond na de eerste run nog twaalfde, maar was in de tweede omloop de snelste van het veld.