Sensationeel snowboardgoud Gasser, eerste medaille Nieuw-Zeeland

Na twee sprongen ging de Amerikaanse Anderson, die eerder op de Spelen al goud had gewonnen op het onderdeel slopestyle, nog aan de leiding. In de allerlaatste sprong werd Gasser echter beloond met een fenomenale score van 96.00.

Aangezien in de finale van de Big Air de twee beste scores bij elkaar opgeteld worden, eindigde de Oostenrijkse op 185.00, terwijl Anderson bleef steken op de 177.25 waar ze na de tweede run al op stond.

De 26-jarige Gasser is de regerend wereldkampioene op de Big Air. Ook op de Winter X Games eind januari was ze al de beste op dit onderdeel.

Nieuw-Zeeland

De pas 16-jarige Zoi Sadowski Synnot legde dankzij een fantastische tweede sprong, waar ze een score van 92.00 voor kreeg, beslag op het brons.

Dat was de eerste medaille voor Nieuw-Zeeland in Pyeongchang en pas de tweede in de geschiedenis van de Winterspelen. In 1992 pakte skiester Annelise Coberger in het Franse Albertville zilver op de slalom.

Cheryl Maas deed in Zuid-Korea ook mee aan de Big Air. De Nederlandse bleef maandag steken in de kwalificaties.