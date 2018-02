Schaatssters VS voelen zich 'gezegend' met zeldzame olympische medaille

Bij de vrouwen dateerde de laatste olympische plak bij het schaatsen zelfs uit 2002 in Salt Lake City en dus schreven Brittany Bowe, Heather Bergsma, Mia Manganello en Carlijn Schoutens historie in de Gangneung Oval.

"Het is inderdaad al even geleden dat Amerika een medaille heeft gepakt bij het schaatsen, dus we zijn heel dankbaar", zei Bergsma, die samen met Bowe en Manganello de bronzen race reed. "We hebben heel hard gewerkt voor dit moment en we hebben als team heel sterk gereden."

De achtervolgingsploeg van de Verenigde Staten kwam in de halve finale uit tegen Nederland, maar door het krachtsverschil reden de Amerikanen die wedstrijd op halve kracht om zich te sparen voor de strijd om het brons.

Die tactiek had succes, want Canada werd een uur later in een rechtstreeks duel om de derde plek nipt verslagen: 2.59,27 om 2.59,72.

Kritiek

De schaatssters trokken zich niets aan van de kritiek van de Canadezen dat Amerika in het voordeel was door de halve finale niet op volle kracht te rijden. "Het was nou eenmaal onze strategie om de benen te sparen", zei Bowe. "Onze coaches stelden een geweldig plan samen en wij zijn er in geslaagd het uit te voeren."

"Ik voel me gezegend om deel uit te maken van dit team", vervolgde Bowe, die in aanloop naar de Spelen in Zuid-Korea geen enkele keer had getraind met Bergsma. "Het heeft heel wat gekost om dit team bij elkaar te brengen, maar we konden het niet zonder elkaar doen."

Manganello ziet op haar beurt een droom werkelijkheid worden. "Het was een lang avontuur dat begon als een 13-jarige meisje dat graag ooit op de Spelen zou willen staan. Dat we deze medaille hebben veroverd als team, maakt het alleen maar beter."

Ook de Nederlands-Amerikaanse Schoutens, die alleen de halve finale mocht rijden, was trots op het brons. "Ik kan het niet eens beschrijven. Het is gewoon geweldig om deel uit te maken van dit team."

