Blokhuijsen spreekt van overmacht na eerste kapotte veer uit carrière

"Dit is me nog nooit gebeurd. Echt nog nooit", baalde de 28-jarige Blokhuijsen woensdag in de catacomben van de Gangneung Oval. "Dit is overmacht."

De Noord-Hollander merkte het probleem met zijn linkerschaats direct op bij de start van de halve finale van de ploegachtervolging tegen Noorwegen. Titelverdediger Nederland, met verder Sven Kramer en Patrick Roest, verloor vervolgens van de Noren (3.37,08 om 3.38,46), waarna de strijd om het brons nog wel gewonnen werd van Nieuw-Zeeland.

"Ik denk dat je het rijden met een kapotte veer kan vergelijken met een tijdrit rijden met een lekke band", zei Blokhuijsen. "Eén schaats klapte niet meer, dus ik kon vooral op de rechte stukken niet goed meer afzetten met mijn linkerbeen. Ik heb er nog uitgehaald wat er in zat, maar het is gewoon klote."

De schaatser van Team Justlease.nl, die vier jaar geleden met Kramer en Koen Verweij olympisch kampioen werd op de team pursuit, besloot om zijn teamgenoten tijdens de halve finale niet op de hoogte te brengen van zijn materiaalpech.

"Ik heb er wel aan gedacht om het te zeggen, maar misschien had dat erin geresulteerd dat ik niet meer op kop zou zijn gekomen. En ik denk dat we dan niet sneller waren geweest. Dus ik heb niets gezegd en gewoon mijn kopbeurten gedaan."

Zuur

Kramer hoorde dus pas na de finish wat precies het probleem was bij Blokhuijsen. "Ik had wel door dat de rondetijd in het begin iets meer opliep dan normaal zou gebeuren", zei de Fries. "Maar wat had Jan ook moeten doen? Hij had moeilijk overeind kunnen komen."

"Ik heb een kapotte veer zelf ook weleens meegemaakt, je rijdt echt op één been. Ik vind het knap dat Jan nog zo goed gereden heeft. Maar vervelend was het zeker."

Kramer benadrukte dat de pech bij Blokhuijsen niet de enige reden was waarom Nederland in de halve finale verloor van Noorwegen. "De Noren reden ook gewoon een fantastische tijd, een olympisch record. Ik zeg dus niet dat we hen zeker verslagen hadden als de veer van Jan niet geknapt was."

De teleurstelling om het kwijtraken van de olympische titel was er niet minder om bij Kramer. "Ik probeer veel zaken in mijn carrière in de hand te hebben, ben een control freak. Maar ik kan er niks aan doen dat de veer van Jan breekt. Natuurlijk word ik daar kwaad om, maar Jan heeft er misschien nog wel meer last van dan ik. Dit is heel zuur."

Schaatscultuur

Kramer noemde naast de kapotte veer ook de schaatscultuur in Nederland als mogelijke reden voor het feit dat het Oranje-trio woensdag geen goud won in Zuid-Korea.

In andere landen, zoals bij winnaar Noorwegen, is de ploegachtervolging misschien wel het belangrijkste onderdeel en kan er veel getraind worden op het onderdeel, omdat er maar één nationaal team is waar alle toprijders in zitten.

"Door het systeem met commerciële teams stijgen individuele rijders naar grote hoogten in Nederland. Maar het zorgt er ook voor dat wij als team bijna nooit samen trainen. Dat is een van de redenen dat het niet altijd op z'n plek valt met de team pursuit", aldus Kramer.

"Ergens kun je zeggen: we moeten meer samen trainen. Maar dat gaat weer ten koste van de individuele prestaties. Dat is een balans, een keuze waar je voor gaat. Bij ons heerst een beetje een cultuur dat individuele prestaties heel belangrijk zijn. Dat heeft veel voordelen, maar voor de team pursuit is het niet ideaal."