Wüst in tranen door besef dat ze laatste olympische race heeft gereden

"Het overviel me na de streep een beetje dat dit mijn laatste race op de Spelen was. Daar werd ik even emotioneel van", verklaarde de 31-jarige Wüst. "Ik wist het natuurlijk wel, maar van tevoren wilde ik daar niet mee bezig zijn."

"Ik kreeg heel veel appjes van mensen die schreven dat ik moest genieten van mijn laatste olympische optreden en die heb ik allemaal gelezen. Verder lag mijn focus volledig op de twee races van vandaag en ik was vol overtuiging dat we als team goud zouden winnen."

"Maar toen was daar de finish, zag ik mijn familie op de tribune en dacht ik: dit was het dan. Dat besef overviel me."

Trots

Wüst is van plan om na dit olympische seizoen nog twee jaar door te gaan met schaatsen, maar ze heeft meermaals duidelijk gemaakt dat ze in 2022 in Beijing niet aan haar vijfde Winterspelen zal beginnen.

Na 23 olympische ritten en liefst elf medailles eindigde de olympische carrière van Wüst daardoor woensdag in het oosten van Zuid-Korea, met een tweede plek op de ploegachtervolging achter de nieuwe olympisch kampioen Japan.

Met vijf keer goud, vijf keer zilver en één keer brons hoeft de kopvrouw van Team Justlease.nl in Nederland tegen geen enkele olympische atleet - zomer of winter - op te kijken.

Bij de olympische schaatsers staat ze op plek twee, achter de Russische Lidiya Skoblikova die in 1960 (2) en 1964 (4) goed was voor zes olympische titels en niet langer hoeft te vrezen dat ze ingehaald gaat worden door de Brabantse.

"Ik ben trots op wat ik bereikt heb op de Spelen", zei Wüst. "Maar op dit moment overheerst wel even de teleurstelling over het feit dat we geen goud hebben gewonnen."

Onverzadigbaar

Wüst is niet van plan om in de komende dagen nog even een ommetje te maken door het olympische dorp om terug te blikken op alles wat ze bereikt heeft op de Spelen. "Ik blijf ook nog wel even schaatsen, er komen nog voldoende mooie toernooien aan."

"Ik vind nu dat we volgend jaar wereldkampioen ploegachtervolging moeten worden in Inzell. Of ik nog steeds onverzadigbaar ben qua titels? Ja, absoluut. En verliezen doet nog steeds pijn."

Lees alles over de Winterspelen in Zuid-Korea in ons dossier