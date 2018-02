Duitse ijshockeyers stunten met zege op Zweden in kwartfinales

Patrick Reimer werd de grote man aan de kant van de Duitsers door in de extra tijd de 'golden goal' voor zijn rekening te nemen.

Duitsland kwam in de eerste periode tegen de verhoudingen in op een 2-0 voorsprong en wist die lang vast te houden. Zweden bracht zichzelf door drie doelpunten tegen één in de derde periode weer terug in de wedstrijd.

Een verlenging moest er uiteindelijk aan te pas komen om het pleit over één van beide landen te beslechten en het was Reimer die al na anderhalve minuut raak schoot.

Duitsland neemt het in de halve finales op tegen Canada, dat in hun kwartfinale nipt met 1-0 te sterk was voor Finland.

Tsjechië en de olympische atleten uit Rusland (OAR) spelen de andere halve finale dankzij zeges op respectievelijk de Verenigde Staten (na shoot-outs) en Noorwegen (6-1).