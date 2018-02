Schaatssters vinden dat ze op waarde zijn geklopt door Japan in finale

"Of ik dit had ingecalculeerd? Nee, want we geloofden echt in goud", zei Wüst. "Helaas liep ons schema teveel op. We zijn op waarde geklopt en kunnen onszelf niets verwijten, want we rijden een Nederlands record."

De 31-jarige Brabantse was gelijk na de race tot tranen geroerd, maar dat kwam volgens haar meer omdat ze besefte dat het haar laatste olympische wedstrijd was. Over het zilver had ze gemengde gevoelens. "Aan de ene kant verliezen we goud en aan de andere kant moeten we trots zijn op zilver. Voor mij is het een beetje op en af."

Dat ze naast haar zesde olympische gouden medaille en daarmee een plek in de geschiedenisboeken als succesvolste schaatser ooit op de Spelen greep, deerde haar weinig. "Lotte en Marrit gingen voor titelprolongatie en Antoinette voor haar eerste goud, dus het is voor ons allemaal even zuur."

Spanning

Leenstra vond eveneens dat de tweede plaats het maximaal haalbare was voor Oranje tegen de ontketende Japanners, al hinkte zij ook een beetje op twee gedachten.

"Vlak na de race was de teleurstelling heel groot, op het podium was ik heel blij met zilver en nu heb ik weer zoiets van: verdorie, we hebben geen goud. Japan was beter, maar we dachten echt dat we het konden redden tegen hen.

Volgens Leenstra zijn de Japanse vrouwen in het voordeel op de ploegachtervolging. "Ze kunnen heel goed achter elkaar rijden omdat ze hetzelfde postuur hebben. Wij hebben daar iets meer moeite mee en dat is jammer. Bij ons ligt de slag net iets verder uit elkaar. Dat heeft te maken met training, maar ook met de afstanden die we gewend zijn te rijden."

Wüst was het eens met haar ploeggenote. "Japan reed dit jaar al een fantastisch wereldrecord. Ze hebben allemaal hetzelfde postuur en zitten in elkaars slag. Voor ons betekent de ploegachtervolging keuzes maken. In Nederland is het moeilijk als je niet bij elkaar in de ploeg zit."

Niveau

De Jong prees vooral de strijdlust die Nederland het hele toernooi toonde en hield dan ook geen nare smaak over aan het zilver. "Wij zitten in allemaal verschillende teams. We merken ook dat we steeds sterker worden. Japan traint echter elke dag met elkaar. Ze weten precies wat ze aan elkaar hebben en hoe de ander rijdt", zei ze.

"Wij halen elke race het beste in onszelf naar boven. Het is jammer dat zij twee seconden sneller waren. We waren er klaar voor. We stonden er als een team. Zonde dat we het niet waar hebben kunnen maken, maar Japan heeft het gewoon echt goed gedaan."

Lotte van Beek, die reserve was in de finale: "Ik ben heel trots op de race die de meiden hier gereden hebben in een Nederlands record. Japan was gewoon een klasse beter."

