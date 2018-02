Schaatsers verslaan Nieuw-Zeeland en pakken brons op ploegachtervolging

Het was de tweede medaille van de dag, want de vrouwen pakten zilver op hetzelfde onderdeel. Sven Kramer, Jan Blokhuijsen en Patrick Roest - die zowel in de halve finale als in de finale Koen Verweij verving - waren tegen Nieuw-Zeeland duidelijk de sterksten: 3.38,40 om 3.43,54.

Zo eindigde het olympische achtervolgingstoernooi in een medaille, maar niet in de kleur die vooraf verwacht was. De ploeg van bondscoach Geert Kuiper was alleen voor een nieuwe gouden plak naar Zuid-Korea gekomen.

De olympische titel ging nu voor het eerst naar Noorwegen. Havard Bökko, Simen Spieler Nielsen en Sverre Lunde Pedersen rekenden tot groot verdriet van de bomvolle Gangneung Oval af met Zuid-Korea (Seung-Hoon Lee, Jaewon Chung en Min-seok Kim): 3.37.32 om 3.38,52.

Voor Noorwegen was het de tweede gouden medaille op rij in Gangneung, na de winst van Havard Lorentzen maandag op de 500 meter. Dat was het eerste olympische schaatsgoud voor het Scandinavische land sinds 1998.

Halve finale

Nederland moest eerder op woensdag in de halve finales verrassend buigen voor de Noorse mannen van bondscoach Sondre Skarli.

Kramer, Blokhuijsen en Roest reden met 3.38,46 duidelijk sneller dan de Nederlandse tijd in de kwartfinales van zondag (3.40,03), maar de ontketende Noren snelden naar een olympisch record van 3.37,08.

Bondscoach Kuiper zei na afloop van de halve finale dat de veer van de klapschaats van Blokhuijsen het begaf bij de start, al wilde hij dat niet als excuus gebruiken voor de nederlaag.

Noorwegen reed in halve finale, met de ervaren Bökko in de ploeg in plaats van Sindre Henriksen, drie seconden sneller dan drie dagen eerder in de kwartfinales.

Kramer

Vier jaar geleden werd Nederland met Kramer, Verweij en Blokhuijsen voor het eerst olympisch kampioen op de ploegachtervolging. In 2006 en 2010 pakte Nederland ook brons.

Bij WK afstanden ging het goud op de team pursuit, dat sinds 2005 op het WK-programma staat, maar één keer niet naar de Nederlandse schaatsers. In 2011 won de Verenigde Staten en werd Nederland - zonder Kramer - derde.

Kramer staat voorlopig op negen olympische medailles: vier keer goud, twee keer zilver en nu drie keer brons. De 31-jarige Fries, die eerder deze Spelen goud won op de 5 kilometer en zesde werd op de 10 kilometer, was met acht plakken al de schaatser met de meeste olympische medailles. Hij komt zaterdag met Verweij nog in actie op de massastart.

Voor Roest (22) was het brons van woensdag de tweede medaille van deze Spelen. Hij won eerder zilver op de 1500 meter.

