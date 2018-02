Schaatssters moeten genoegen nemen met zilver in finale tegen Japan

Iets later op de dag was er brons voor de Nederlandse mannen. Bij de vrouwenfinale ging het tussen Nederland en Japan lang gelijk op in de Gangneung Oval, maar in de laatste ronde namen de zussen Miho en Nana Takagi en Ayano Sato afstand van de titelverdediger.

Met 2.53,89 verbeterde Japan het olympische record dat Nederland maandag in de kwartfinales op 2.55,61 had gezet. Het Oranje-trio was in de eindstrijd goed voor een tijd van 2.55,48.

Japan kwam als favoriet naar de Spelen, omdat de vrouwen van Noord-Hollander De Wit, bezig aan zijn derde seizoen als bondscoach in het Aziatische land, dit seizoen alle drie de wereldbekerwedstrijden hadden gewonnen.

Het brons ging woensdag naar de Verenigde Staten (Heather Bergsma, Brittany Bowe en Mia Manganello), dat in de kleine finale afrekende met Canada (Ivanie Blondin, Josie Morrison en Isabelle Weideamnn): 2.59,27 om 2.59,72.

Dat betekent dat Bergsma (28) en Bowe (29), samen goed voor acht wereldtitels, eindelijk hun eerste olympische medaille hebben gewonnen. Voor Amerika is het de eerste olympische schaatsmedaille sinds het zilver van de mannen op de ploegachtervolging bij Vancouver 2010.

Wüst miste woensdag in haar laatste olympische race - de 31-jarige Brabantse heeft meermaals gezegd dat ze de Spelen van Beijing in 2022 niet meer gaat halen - de kans om de meest succesvolle schaatser ooit op de Olympische Spelen te worden.

De Russische Lidiya Skoblikova won in 1960 (2) en 1964 (4) zes olympische titels, terwijl Wüst er vijf heeft. De Nederlandse heeft naast vijf gouden ook vijf zilveren medailles en één bronzen medaille gewonnen in 2006, 2010, 2014 en 2018.

De kopvrouw van Team Justlease.nl won woensdag haar derde medaille van deze Spelen. Ze was eerder de beste op de 1500 meter en pakte zilver op de 3 kilometer. Met elf medailles in totaal is ze de meest succesvolle Nederlandse olympiër aller tijden, een eretitel die ze voor deze Spelen al had.

Leenstra won eerder deze Spelen brons op de 1500 meter, haar eerste individuele medaille ooit op een mondiaal titeltoernooi. De Jong was goed voor de derde plek op de 3 kilometer, terwijl Van Beek op één honderdste van Leenstra vierde werd op de 1500 meter.

Wüst, Leenstra en De Jong werden de afgelopen twee seizoen wereldkampioen op de ploegachtervolging. Zowel in 2017 (Gangneung) als in 2016 (Kolomna) werd Japan naar de tweede plek verwezen.

Nederland won eerder op woensdag in de halve finale simpel van de Verenigde Staten: 3.00,41 om 3.07,28. Amerika startte toen met Bergsma, Manganello en Carlijn Schoutens. Topper Bowe werd gespaard met het oog op de strijd om het brons.

Met Bowe in plaats van Schoutens was de VS in de kwartfinales van maandag ruim vier seconden langzamer dan Nederland (2.59,75), waardoor er weinig hoop was op het bereiken van de grote finale.

Bij Nederland nam Van Beek in de halve finale de plek in van Leenstra. De Zwolse kwam vier jaar geleden als reserverijdster in de kwartfinales van de ploegachtervolging in actie en heeft dus net als Wüst, Leenstra en Jorien ter Mors een gouden medaille van Sochi 2014.

Dat was toen de eerste keer dat Nederland olympisch kampioen werd op de ploegachtervolging, een onderdeel dat sinds 2006 op het programma staat op de Spelen.

