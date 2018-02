Dekker ziet kwalificaties op parallelreuzenslalom uitgesteld worden

Later op zaterdag vinden ook de finalewedstrijden plaats in het Yongpyong Alpine Centre, wat bekend staat als het grootste skigebied in Zuid-Korea.

Het programma is aangepast vanwege de te verwachten weersomstandigheden van vrijdag.

De kwalificaties van het freestyleskiën voor vrouwen is een dag naar voren gehaald (van vrijdag naar donderdag). De parallelreuzenslalom wordt daardoor in één dag afgewerkt, net als normaal gesproken gebeurt in wereldbekerwedstrijden.

Aan de kwalificaties doen 32 snowboardsters mee. De beste zestien mogen later terugkomen voor de achtste finales.

Medailles

Dekker gaf begin deze week te kennen dat ze niet verwacht mee te gaan doen in de strijd om de medailles, maar een plek in de top acht wel realistisch is.

"Dat is de druk die ik mezelf opleg. Afgelopen wereldbekerwedstrijden kwam het er niet uit. Niet op de manier waarop ik het op trainingen doe. Dat is heel jammer", aldus de 21-jarige Zoetermeerse.

Dekker maakte vier jaar geleden haar debuut op de Spelen. In Sochi werd ze toen op 17-jarige leeftijd negentiende op de parallelslalom en 22e op de parallelreuzenslalom.

Dat eerste onderdeel is echter door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) van het programma van de Spelen gehaald.