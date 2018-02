Bondscoach Kuiper wil kapotte veer Blokhuijsen niet als excuus gebruiken

"De veer in de schaats van Jan ging al bij de start kapot, waardoor we niet goed weg waren. Dat scheelde zeker drie tiende van een seconde", zei een teleurgestelde Kuiper voor de camera van de NOS.

"We hebben vanaf dat moment eigenlijk al constant achter de feiten aangelopen. Noorwegen bleef ook maar gaan. De credits zijn voor hen. Ze hebben een fantastische tijd gereden."

Noorwegen noteerde tot ieders verrassing met 3.37,08 een olympisch record en bleef daarmee Oranje bijna anderhalve seconde voor (3.38,47).

Zuur

Gezien de fantastische tijd van de Noren vond Kuiper het dan ook moeilijk inschatten of Sven Kramer, Patrick Roest en Blokhuijsen het wel hadden gehaald als laatstgenoemde geen materiaalpech had gekend.

"Je weet nooit hoe het anders was afgelopen. Het is natuurlijk niet lekker als je voelt dat er iets met je schaats mis is. Hij struikelde bij de start een beetje achter Sven aan. Normaal gesproken doen we 17,3 seconden over de eerste 200 meter, vandaag was dat 17,6 seconden", aldus de keuzeheer.

"Toch was er naar mijn mening toen nog niet veel aan de hand. Sven reed het gat in het middengedeelte zelfs helemaal dicht. We hadden in de eindfase mee moeten gaan in de versnelling van Noorwegen. Uiteindelijk bepaalt ook de tegenstander hoe goed het gaat. We zetten een goede tijd neer, maar niet goed genoeg voor een plek in de finale. Dat is zuur."

Nederland versloeg later op woensdag Nieuw-Zeeland in de strijd om de bronzen medaille. Noorwegen won goud door Zuid-Korea te kloppen in de finale.