Nederlandse vrouwen naar finale bij ploegachtervolging

De vrouwen waren met 3.00,41 ruim langzamer dan het olympische record dat Wüst, De Jong en Marrit Leenstra maandag reden in de kwartfinales (2.55,61), maar de Verenigde Staten was met een tijd van 3.07,28 geen enkele bedreiging voor de titelverdediger.

Amerika startte met Heather Bergsma, Mia Manganello en Carlijn Schoutens. Topsprintster Brittany Bowe werd gespaard met het oog op de strijd om het brons. Met Bowe in plaats van Schoutens was de VS in de kwartfinales van maandag ruim vier seconden langzamer dan Nederland (2.59,75), waardoor er weinig hoop was op het bereiken van de grote finale.

Japan had in zijn halve eindstrijd weinig moeite met Canada. De zussen Miho en Nana Takagi en Ayaka Kikuchi klokten 2.58,94 - ook een mindere tijd dan de 2.56,09 uit de kwartfinales - terwijl de Canadese vrouwen tot 3.01,84 kwamen. Zij strijden later op woensdag met de VS om brons.

De Japanse vrouwen van de Nederlandse bondscoach Johan de Wit wonnen dit seizoen alle drie de wereldbekerwedstrijden op de team pursuit en zetten in december in Calgary het wereldrecord op 2.50,87.

Leenstra

Bij Nederland nam Van Beek in de halve finale de plek in van Leenstra. In de finale zal de Zwolse normaal gesproken weer plaatsmaken voor de Friezin, die zo volledig fit kan beginnen aan de eindstrijd tegen favoriet Japan.

"Na 200 meter gaven de Amerikanen het al op", aldus coach Rutger Tijssen na de halve finale. "Ze gingen zich al op de strijd om brons richten. Het was duidelijk dat het gas eraf ging. De rest was een formaliteit. Leuk is een wedstrijd op deze manier niet."

Van Beek kwam vier jaar geleden als reserverijdster in de kwartfinales van de ploegachtervolging in actie en heeft dus net als Wüst, Leenstra en Jorien ter Mors een gouden medaille van Sochi 2014.

Dat was toen de eerste keer dat Nederland olympisch kampioen werd op de ploegachtervolging, een onderdeel dat sinds 2006 op het programma staat op de Spelen.

Skoblikova

Wüst kan later op woensdag in de finale (start: 13.58 uur Nederlandse tijd) de meest succesvolle schaatser ooit op de Olympische Spelen worden door haar zesde gouden plak te winnen.

De Russische Lidiya Skoblikova won in 1960 (2) en 1964 (4) ook zes olympische titels, maar zij heeft in tegenstelling tot Wüst geen andere medailles op haar erelijst staan. De 31-jarige Brabantse heeft naast vijf gouden ook vier zilveren medailles en één bronzen medaille gewonnen in 2006, 2010, 2014 en 2018.

De kopvrouw van Team Justlease.nl kan haar derde medaille veroveren van deze Spelen. Ze was eerder de beste op de 1500 meter en pakte zilver op de 3 kilometer. Met haar tien medailles in totaal is ze al de meest succesvolle Nederlandse olympiër aller tijden.

Leenstra won eerder deze Spelen brons op de 1500 meter, haar eerste individuele medaille ooit op een mondiaal titeltoernooi. De Jong was goed voor de derde plek op de 3 kilometer, terwijl Van Beek op één honderdste van Leenstra vierde werd op de 1500 meter.

