Recordmedaille langlaufster Björgen, valpartijen ontsieren skicross

Langlaufster Björgen (37), bezig aan haar vijfde Winterspelen, staat nu op veertien medailles op de Winterspelen. Geen enkele andere wintersporter heeft er zoveel.

Door de derde plaats op de teamsprint met Noorwegen bleef ze wel op zeven gouden olympische medailles steken. Daarmee staat ze derde op de ranglijst van meest succesvolle olympiërs ooit.

Het goud op de teamsprint ging verrassend naar de Verenigde Staten. Het duo Kikkan Randall en Jessica Diggins bleef met een tijd van 15.56,47 Zweden nipt voor, dat met het koppel Charlotte Kalla en Stina Nilsson 0,19 seconden toegaf.

Björgen pakte met haar landgenote Maiken Caspersen Falla brons met een achterstand van 2,97 seconden op de VS. Zweden en Noorwegen waren de gedoodverfde favorieten voor de eindzege.

Bij de mannen was het goud wél voor Noorwegen. Martin Johnsrud Sundby en Johannes Høsflot Klaebo bleven de Russen Denis Spitsov en Alexander Bolyunov voor. Frankrijk, met Maurice Manificat en Richard Jouve, werd derde.

Skicross

Bij de valpartijen op de skicross was de Canadees Christopher Del Bosco met een gebroken bekken het ernstigste slachtoffer. De Fransman Terence Tchiknavorian viel ook en hield een gebroken scheen over aan zijn valpartij en Christoph Wahrstötter uit Oostenrijk liep bij een val een zware hersenschudding op.

Het spectaculaire onderdeel werd gewonnen door Brady Leman. De 31-jarige Canadees bleef de Zwitser Marc Bischofsberger (zilver) en de Rus Sergey Ridzik (brons) voor in de finale.

De medaillestrijd begon ongeveer een halfuur later dan gepland vanwege de eerdere ongelukken. In de laatste achtste finale kwam Del Bosco na een hoge sprong zwaar ten val. Hij kreeg eerste hulp op de piste en werd in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar de breuk aan zijn bekken werd geconstateerd.

Wahrstötter liep de hersenschudding op na een botsing met de Zweed Erik Mobaerg. Beiden konden de race niet afmaken. Tchiknavorian werd na zijn val in de achtste finales met een brancard van de piste gedragen.

Extreme sport

Ook in de finale vond er een stevig ongeluk plaats, waarbij Ridzik en de Canadees Kevin Drury betrokken waren. Toch vonden de skiërs niet dat het parcours in Pyeongchang te gevaarlijk was.

"Tijdens het seizoen zie je vaker zware crashes", zei Drury. Ook de Sloveen Filip Flisar, die strandde in de halve finale, vond dat de organisatie niets te verwijten valt. "Het is jammer dat er mensen gewond zijn geraakt. Maar daar is weinig aan te doen, we beoefenen nu eenmaal een extreme sport."

