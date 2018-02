Zuid-Koreanen tekenen massaal petitie om schaatssters naar huis te sturen

Kim en Park werden maandag met Noh Seon-yeong uitgeschakeld in de kwartfinale van de ploegachtervolging. Noh kon haar landgenotes in de slotfase niet bijhouden en finishte ruim vier seconden later.

Volgens Koreaanse schaatsfans waren Kim en Park respectloos tegenover Noh en gaven ze haar de schuld van de uitschakeling. Zuid-Korea zette in zijn rit tegen de Nederlandse vrouwen met 3.03,76 de zevende tijd neer en kwam ruim tekort voor een plek in de halve finales.

Noh was na de wedstrijd in tranen, maar werd alleen getroost door de Zuid-Koreaanse bondscoach Bob de Jong. Kim en Park negeerden hun huilende teamgenote.

In interviews na afloop stelden Kim en Park dat zij niet schuldig waren aan de uitschakeling. "Bij de ploegenachtervolging stopt de tijd pas als de laatste schaatser over de finish komt, daar ging het mis", zei Kim. Park had niet door dat Noh niet kon volgen "want het publiek maakte veel kabaal".

Blauwe Huis

Het Blauwe Huis, waar de Zuid-Koreaanse president zetelt, is wettelijk verplicht om een petitie in behandeling te nemen als er binnen dertig dagen minimaal 200.000 handtekeningen zijn opgehaald. Er is vanuit de regering nog geen formele reactie gekomen op de oproep om de schaatsers naar huis te sturen.

Dinsdag bood Kim tijdens een persconferentie haar verontschuldigingen aan. Daarbij barstte ze in tranen uit.

Er was onduidelijkheid over de volgorde in de laatste ronden van de ploegachtervolging. Noh zei in een interview dat ze niet achteraan wilde schaatsen in de slotfase, maar daar toch toe werd gedwongen.

"We hebben alle drie op verschillende plekken getraind en hebben in Pyeongchang weinig tijd gehad om elkaar te zien of spreken", zei Noh.

Ze wilde op de Spelen een medaille winnen om haar broer Noh Jing-kyu te eren. De wereldkampioen shorttrack overleed in 2016 aan kanker.

Zuid-Korea rijdt woensdag om 12.54 uur tegen Polen in de strijd om de zevende plek.

Om 12.00 staan de halve finales bij de ploegachtervolging op het programma. Daarbij neemt Nederland het op tegen de Verenigde Staten en strijden Japan en Canada om de tweede finaleplek. De finale staat om 13.58 uur gepland.