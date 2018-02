Pechvogel Christie denkt dat er vloek rust op haar en de Spelen

"Als je dit in een boek zou opschrijven, zou niemand je geloven", zei Christie dinsdag na haar uitschakeling in de heats van de 1000 meter.

Vier jaar geleden in Sochi was de Britse medaillekandidaat op elke afstand, maar werd ze gediskwalificeerd op de 500, 1000 én 1500 meter.

In Gangneung hoopte Christie als regerend wereldkampioene revanche te nemen, maar op de 500 meter werd ze vierde na een valpartij in de finale en in de halve finale van de 1500 meter liep ze bij een harde schuiver een enkelblessure op. Een straf van de scheidsrechters strooide nog wat extra zout in de wond.

De tweevoudig Europees kampioene liep door haar val op de 1500 meter schade aan de banden van haar rechterenkel op, maar toch stond ze dinsdag op het ijs voor haar heat van de 1000 meter.

Van Ruijven

Onwaarschijnlijk genoeg kon de pech van Christie nog groter worden. Bij de eerste start op de 1000 meter kreeg ze van een concurrente een tik op haar gekwetste enkel, waardoor ze onderuit ging. De start mocht over, maar de Schotse kon door de pijn amper nog op haar benen staan.

Desondanks werd Christie nog tweede achter Lara van Ruijven, maar na afloop gaven de scheidsrechters de regerend wereldkampioene op de kilometer twee straffen en dus een gele kaart.

En dus moest Christie voor de zesde keer op rij uitleggen wat er mis was gegaan op de Winterspelen. "Je zou kunnen zeggen dat er een vloek rust op mij en de Spelen", verzuchtte ze. "Het is heel gek dat dit mij alleen lijkt te overkomen op de Spelen. Normaal krijg ik bijna nooit straffen. Het zijn gewoon zes races die compleet mislukt zijn."

Na de Spelen van Sochi moest Christie meer dan een jaar herstellen van haar teleurstellingen. In de catacomben van de Ice Arena van Gangneung zei ze dat het deze keer anders zal zijn.

"In Sochi dacht ik dat ik niet voorbestemd was om een olympische medaille te winnen, maar zo denk ik er niet meer over. Nu denk ik: ik heb de afgelopen vier jaar drie slechte races gereden en jammer genoeg waren die allemaal op de Spelen."

Steun

Christie, die vier jaar geleden te maken kreeg met veel online bedreigingen omdat ze de schuld kreeg van de val van de Zuid-Koreaanse Park Seung-Hi op de olympische 500 meter, stelde bovendien dat alle steun, in het stadion en vanuit Groot-Brittannië, haar de afgelopen weken goed heeft gedaan.

"Ik kan niet beschrijven hoeveel pijn ik aan mijn enkel had na mijn val bij de eerste start op de 1000 meter. Ik dacht dat ik niet meer kon racen. Maar daarna dacht ik meteen aan iedereen die thuis in Groot-Brittannië aan het kijken was en kreeg ik het gevoel dat ik voor hen moest proberen om toch te starten", stelde Christie.

"Ik heb zoveel berichten gekregen en veel daarvan maakten me emotioneel. Kinderen die Twitter gebruikten om contact met me op te nemen en me vertelden dat ik hun held ben. Daarom ben ik toch gestart op de 1000 meter. En daarom zal ik over vier jaar er weer bij zijn bij de Spelen van Beijing."