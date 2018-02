Vonn trots op bronzen medaille na laatste olympische afdaling

Vonn moest 0,47 seconde toegeven op de Italiaanse winnares Sofia Goggia. "Ik heb alles gegeven wat ik in me had. Sofia was simpelweg beter dan ik, ze was onaantastbaar", zei Vonn.

"Voor mijn gevoel zat ik erg goed op de ideale lijn. Misschien heb ik daar iets te veel de nadruk opgelegd. Maar ik heb nergens spijt van."

Vonn komt in Pyeongchang alleen nog uit op de combinatie. Eerder deze week zei de Amerikaanse dat ze voor 99,9 procent zeker aan haar laatste Spelen bezig is.

Met 81 zeges in de wereldbeker geldt ze als meest succesvolle skiester ooit, maar op de Spelen won ze slechts één keer goud. In 2010 in Vancouver was Vonn de snelste op de afdaling en pakte ze ook nog brons op de Super-G. Vier jaar geleden in Sochi moest ze verstek laten gaan met een knieblessure.

Emoties

"Het besef dat dit mijn laatste olympische afdaling was, maakte het zwaar", aldus Vonn. "Ik vond het moeilijk om mijn emoties in bedwang te houden. Gelukkig ging alles goed op de piste."

Na haar afdaling moest Vonn afwachten of haar tijd goed genoeg zou zijn voor een medaille. Eerder werd ze in Pyeongchang zesde op de Super-G, die verrassend gewonnen werd door de Tsjechische snowboardster Ester Ledecka.

"Ik was optimistisch dat ik snel genoeg was voor een plek op het podium. Maar zoals we gezien hebben bij de Super-G kan er van alles gebeuren. Gelukkig deden er vandaag geen snowboarders mee", zei ze lachend.

Vonn werd in haar carrière regelmatig geplaagd door blessureleed. "Als je ziet wat ik de laatste jaren heb meegemaakt, dan is deze medaille een droom die werkelijkheid wordt. Je moet de dingen in perspectief bekijken. Natuurlijk had ik nog liever goud gewonnen, maar dit is geweldig. Ik ben enorm trots."

Donderdag begint Vonn op de combinatie aan het laatste olympische onderdeel in haar loopbaan. "Ik zou willen dat ik nog door kon gaan. Ik heb zoveel plezier, maar mijn lichaam kan dit niet nog vier jaar aan. Ik ben er trots op hoe ik mijn land hier heb vertegenwoordigd."

