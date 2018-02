Amerikaanse ijshockeyers uitgeschakeld, curlsters Canada stellen teleur

Na de reguliere speeltijd bij het ijshockeyduel tussen de VS en Tsjechië in Gangnueng stond het 2-2 en in de verlenging werd niet gescoord. In de shoot-outs was Petr Koukal de enige van tien spelers die trefzeker was. Daardoor hielp de 32-jarige Tsjech zijn land aan een plek bij de laatste vier.

De VS blijft steken op twee gouden medailles op de Winterspelen. Alleen in 1960 (Squaw Valley) en 1980 (Lake Placid) werden de Amerikanen in eigen land olympisch kampioen.

Aan het olympisch toernooi in Pyeongchang doen voor het eerst sinds 1994 geen NHL-spelers mee. De Noord-Amerikaanse topcompetitie kon met de internationale ijshockeybond geen overeenstemming bereiken over voorwaarden om de NHL midden in het seizoen meer dan twee weken stil te leggen.

Rusland

De olympische atleten uit Rusland bereikten wel de halve finale. Noorwegen had in de kwartfinale geen schijn van kans: 6-1.

Later op woensdag staan de andere kwartfinales op het programma. Titelverdediger Canada staat tegenover Finland en Zweden ontmoet Duitsland.

De halve finales worden vrijdag gespeeld en de finale staat zondag op de laatste dag van de Winterspelen op het programma.

In het vrouwentoernooi won Finland de troostfinale. Door een 3-2 zege op Rusland eisten de Scandinavische vrouwen de bronzen medaille voor zich op.

Curling

In het curling zorgde de Britse vrouwenploeg voor een verrassing door Canada uit te schakelen. De regerend wereld- en olympisch kampioen ging met 6-5 onderuit in het groepsduel en is daardoor kansloos voor een plek in de halve finales.

Sinds de introductie van curling op de Winterspelen in 1998 haalde de vrouwenploeg van Canada steeds een medaille. Aan die reeks komt in Pyeongchang dus een einde. De tweevoudig olympisch kampioen won slechts drie van de acht groepswedstrijden.

Behalve Groot-Brittannië zijn ook Zuid-Korea en Zweden zeker van een plek in de halve finale. Japan moet later op woensdag van Zwitserland winnen om het laatste ticket te pakken.

Lees alles over de Winterspelen in Zuid-Korea in ons dossier