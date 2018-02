Knegt: 'Kwam niet naar Zuid-Korea voor één keer zilver'

"Ik wil niet zeggen dat mijn Spelen mislukt zijn want ik heb wel een medaille gewonnen, maar het zijn zeker geen superspelen", aldus Knegt. "Ik kwam hier niet voor één keer zilver."

De Fries, die voor het toernooi in Zuid-Korea door bondscoach Jeroen Otter werd omschreven als "de beste shorttracker ter wereld", begon zijn derde Winterspelen anderhalve week geleden met een tweede plek op de 1500 meter.

Vervolgens kreeg hij in de heats van de relay, de kwartfinales van de 1000 meter en dinsdag in de heats van de 500 meter een straf van de scheidsrechters, waardoor hij drie keer al in een vroegtijdig stadium werd uitgeschakeld.

"Het is pas dinsdag en mijn Spelen zijn klaar. Daar baal ik als een stekker van", zei Knegt na zijn teleurstellende optreden op de 500 meter. "Ik weet dat ik heel goed in vorm ben, maar ik kan er nu niks meer aan doen. Ik kan absoluut niet goed tegen mijn verlies, maar nu moet ik mijn verlies wel nemen."

Druk

Otter begreep de teleurstelling van zijn kopman. "Hij wilde hier natuurlijk historie schrijven, als de grote Sjinkie Knegt die een gouden medaille binnenhaalt. Maar het is alleen zilver geworden."

De bondscoach gaf toe dat er veel druk op Knegt lag in Gangneung, ook door zijn eigen uitspraken voor het toernooi. "Maar druk hoeft niet altijd negatief te zijn, het kan ook veel goeds uit een atleet halen."

Otter zag echter ook dat Knegt dinsdag in zijn heat van de 500 meter niet de rust bewaarde zoals hij dat de laatste jaren gemiddeld wel doet bij World Cups, EK's en WK's. 'De Schicht uit Bantega' begon zijn race door een matige start op de vierde en laatste plaats en zette zijn ultieme inhaalactie op de tweede plek van de Kazach Nurbergen Zhumagaziyev vervolgens te vroeg in.

"Hij had gewoon nog een halve ronde moeten wachten", oordeelde Otter. "Hij nam te snel een beslissing, had langer koel moeten blijven. We hadden het er voor de race nog over gehad dat die Kazach overal voor springt, maar dan laat hij dit toch gebeuren. Ja, dan voelt Sjinkie misschien toch de druk. Hij heeft deze week natuurlijk wel gezegd: 'De 500 meter is mijn afstand.'"

Knegt zelf keek een uurtje na zijn laatste olympische race in Zuid-Korea ook alweer vooruit. "Over drie weken is er een WK en daar kan ik zo weer in elke finale staan."

