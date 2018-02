Italiaanse Goggia verovert titel op afdaling, brons voor Vonn

Goggia hield op de skipiste in Jeongseon de Noorse Raghnild Mowinckel slechts negen honderdsten achter zich. Vonn gaf 0,47 seconde toe op de winnende tijd.

Voor de 25-jarige Goggia is het de eerste olympische medaille in haar carrière. Ze won dit seizoen wel twee World Cups op de afdaling en gaat ook aan de leiding in het klassement van de wereldbeker in deze discipline.

Goggia is de eerste Italiaanse die olympisch goud op de afdaling verovert. Eerder tijdens deze Spelen eindigde ze op zowel de reuzenslalom als de Super G als elfde.

Voor de 25-jarige Mowinckel betekent het haar tweede medaille in Pyeongchang. Op de reuzenslalom eiste ze ook het zilver voor zich op. Toen moest ze haar meerdere erkennen in de Amerikaanse Mikaela Shiffrin.

Vonn

Met het brons greep Vonn naast haar tweede olympische titel. Acht jaar geleden was ze op de afdaling in Vancouver wel de sterkste. In Sochi ontbrak ze vier jaar geleden door een zware knieblessure.

De 33-jarige Vonn, die begin februari de 81e wereldbekerzege in haar loopbaan boekte, miste afgelopen zaterdag zelfs het podium op de Super G. Ze kwam toen niet verder dan de zesde plaats.

Voor de Amerikaanse was het haar laatste olympische afdaling in haar carrière. Volgend jaar zet ze een punt achter haar indrukwekkende loopbaan.