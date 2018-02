Nigeriaanse bobsleesters merken dat ze elke dag progressie boeken

"Ik merk dat we elke dag progressie boeken", zei Adigun na afloop van de races in het Olympic Sliding Centre. "Een van de motto's die we vandaag hebben gebruikt is: 'We moeten alles geven wat we hebben'. Dat is precies wat we hebben gedaan."

In de eerste run eindigde Adigun dinsdag in 52,21 seconden als twintigste en laatste. In de tweede heat ging het met 52,55 seconden iets minder goed met de Nigeriaanse bob. Daarmee gaven ze in totaal drieënhalve seconde toe op de Duitse tweemansbob van de verrassende leidster Mariama Jamanka.

Met haar tijden was Adigun een stuk sneller dan bij de trainingen, waarbij ze slechts eenmaal net onder de 53 seconden wist te duiken. "Dat laat zien dat voor deze sport tijd de beste leraar is", zei ze. "En zonder tijd moet je jezelf dwingen om te blijven leren."

De piloot van het eerste Afrikaanse bobsleeteam ooit op de Spelen moet nog wel wennen aan de baan. "Ik wilde graag controle houden, maar soms moest ik de bob gewoon laten gaan. Dat heeft tijd nodig."

Jamaica

Naast de Nigeriaanse vrouwen verscheen er in Pyeongchang ook een tweemansbob uit Jamaica aan de start. Jazmine Fenlator-Victorian en remster Carrie Russell staan halverwege achttiende op 1,53 seconde van Jamanka.

Ondanks dat ze twee teams achter zich wist te houden keek Fenlator-Victorian ontevreden terug op de eerste wedstrijddag. "Dit is niet het resultaat waarvoor we zijn gekomen", baalde ze. "We wisten dat we het lastig zouden krijgen, maar morgen is er nog een dag om ons te verbeteren."

De laatste twee runs bij de tweemansbob staan woensdagmiddag op het programma. Daarin strijden de vrouwen om de medailles.