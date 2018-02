Emotionele De Vries baalt dat ze geen kans kreeg in 'bronzen' B-finale

"Ik zag het eerlijk gezegd niet aankomen dat ik niet mocht rijden vandaag", zei een terneergeslagen De Vries in de catacomben van de Ice Arena. "Ik rijd mijn snelste rondjes ooit, voel me goed en had verwacht een kans te krijgen."

"Ik ben heel trots op de meiden dat ze het podium gehaald hebben. Maar we hebben vier jaar lang met zijn vijven getraind en dan wil je ook met zijn vijven op het podium staan. Het is heel zuur dat ik de blijdschap niet kan delen met mijn ploeggenoten."

Bondscoach Jeroen Otter had in Gangneung vijf shorttracksters tot zijn beschikking voor de vier plaatsen in de relay. Zowel vorige week zaterdag in de heats als dinsdag in de B-finale koos hij ervoor om De Vries langs de kant te houden.

De Friezin moest daardoor toekijken hoe Jorien ter Mors, Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven de B-finale wonnen en door twee diskwalificaties in de A-finale zeer onverwacht nog brons wonnen.

Emotie

"Ik hoorde pas een uur van tevoren dat ik niet mocht starten", aldus De Vries, die geen medaille zal krijgen. "De manier waarop was voor mij niet leuk, dat is heel jammer. Jeroen kwam de kleedkamer in en zei: 'We doen het op dezelfde manier als in de heats'. En dat was het. Bij mij zit er veel emotie achter, het is jammer dat het zo gaat."

"Nee, ik heb verder geen uitleg meer gekregen van Jeroen. Ik snap dat hij de snelste rijders opstelt, maar ik vind mezelf goed genoeg. Hij vindt dat niet, maar ik weet nu niet of ik bijvoorbeeld niet snel genoeg ben. Of ik nog een uitleg wil van Jeroen? Nou, op dit moment even niet."

Volgens Otter is de sporter die langs de kant moet staan altijd teleurgesteld. "Dat is triest, maar zo werkt het", zei de bondscoach. "Rianne is heel goed, maar de anderen zijn nét iets beter. Ze was niet sneller dan de andere vrouwen. Dat is topsport, er is altijd iemand die huilt en iemand die lacht."

Otter vond het ook niet gek dat hij De Vries een uur voor de wedstrijd zonder uitleg mededeelde dat ze niet zou starten. "Zo doen we het al acht jaar. We zitten niet aan een salontafel met een borreltje allerlei dingen met elkaar te bespreken. Zo werkt dat niet."

Steun

De Vries was wel blij met de steun die ze kreeg van haar teamgenoten. "Ze zijn heel lief voor me, ze hebben me goed opgevangen. Ik heb echt het gevoel dat we een team zijn dat is heel fijn."

Van Kerkhof beaamde even later dat de bronzen ploeg erg meeleeft met haar ongelukkige teamgenoot. "We kunnen ons heel goed voorstellen dat het voor Rianne heel zuur is. We hopen volgende maand met haar op het WK vet goed te rijden en dit nog een keer over te kunnen doen, en dan misschien met een mooiere kleur."

Voorlopig zal De Vries, die het olympische seizoen slecht begon door half juli haar enkel te breken, eerst de teleurstelling moeten verwerken dat ze voor de tweede Spelen op rij geen enkele keer in actie is gekomen.

"Het hele seizoen zit alles al tegen en dan komt dit er ook nog bij. Daar ben ik boos over, maar vooral teleurgesteld. Het is een rotjaar, gewoon shit. Ik heb sowieso nog de motivatie om door te gaan, maar ik weet niet of ik nog een keer de Spelen wil meemaken. Aan de andere kant: het kan toch niet drie keer fout gaan?"

Lees alles over de Winterspelen in Zuid-Korea in ons dossier