Otter enthousiaster over wereldrecord dan bronzen medaille relay

Jorien ter Mors, Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven leken door hun winst in die B-finale vijfde te worden, maar schoven door twee diskwalificaties in de A-finale alsnog verrassend op naar het brons.

"Ik had drie of vier wilde meiden om me heen staan, daar word je altijd enthousiast van", grapte Otter over het moment dat de uitslag bekend werd en de Nederlandse ploeg hysterisch reageerde.

"Maar het meest enthousiast werd ik van het wereldrecord, meer nog dan van het brons. We staan wat dat betreft in ieder geval tot volgend jaar op één en hebben voor vier jaar het olympisch record. We merkten dat het ijs heel snel was en wilden niet anoniem de Spelen verlaten."

Otter, die al acht jaar bondscoach van de Nederlandse shorttrackers is, had zich samen met Ter Mors, Schulting, Van Kerkhof en Van Ruijven voorafgaand van de B-finale in ieder geval een nieuw olympisch record ten doel gesteld. Die missie slaagde met een tijd van 4.03,48 ruimschoots.

Nederland-Duitsland

De coach hield daarnaast stiekem een medaille in het achterhoofd. "De Zuid-Koreanen en de Chinezen gunnen elkaar het licht in de ogen niet, dat is al zo sinds ik twintig jaar geleden in de sport kwam. Een beetje zoals Nederland-Duitsland in '74 en '78", vergeleek hij met het voetbal in de zeventiger jaren.

"We wisten dat er wel iemand onderuit zou gaan, maar er gebeurde in de eerste achttien rondes niet zoveel. Toen begon ik 'm toch wel een beetje te knijpen, maar uiteindelijk werden het dus zelfs twee diskwalificaties. Het IOC wil geen leeg podium, dus ik snap wel dat wij doorschoven."

Zeer verrassend pakte Nederland na het zilver van Sjinkie Knegt (1500 meter) en Van Kerkhof (500 meter) dus de derde medaille van het toernooi. Die voorlopige oogst stemt Otter tevreden.

"We hadden berekend dat we zes mogelijkheden hadden, dat deel je dus door drie", doelde Otter op zijn theorie dat je drie kansen nodig hebt voor één medaille. "Zes gedeeld door drie is twee, en nu hebben we er dus eentje extra gehaald."

'Rupsje Otter'

Toch beaamde de bondscoach dat hij stiekem altijd meer wil. "Ken dat boekje van Eric Carle? Dat heet Rupsje Nooitgenoeg en dat is een heel vervelende eigenschap als coach", doelt hij op het verhaal over een rups die altijd honger heeft.

"Al hadden we vijf keer goud gehad, dan was het nóg niet genoeg geweest. Die eigenschap heeft iedere coach. Rupsje Otter is nooit tevreden."

Nederland krijgt donderdag op de 500 meter mannen (met Daan Breeuwsma en Dylan Hoogerwerf) en 1000 meter vrouwen (met Schulting, Van Kerkhof en Van Ruijven) de laatste kans op shorttrackmedailles.

Lees alles over de Winterspelen in Zuid-Korea in ons dossier