Koreaanse ijshockeysters ondanks laatste plek trots op 'historisch avontuur'

Het was voor het eerst in de olympische geschiedenis dat een verenigd team van Noord- en Zuid-Korea meedeed aan de Spelen, maar op sportief vlak werd het geen groot succes. Korea verloor alle vier de wedstrijden en kreeg in totaal 26 goals tegen.

"De scores zijn natuurlijk niet geweldig, maar we wilden eigenlijk vooral plezier hebben", zei Yoon Jung Park. "Ik ben trots op dit team en wat we hebben bereikt. Op onze eigen manier hebben we historie geschreven."

Korea verloor in de nacht van maandag op dinsdag van Zweden en eindigde zo als achtste en laatste. In de groepsfase waren de Scandinaviërs al met 0-8 te sterk en ook Zwitserland (0-8) en Japan (1-4) bleken in poule B een maatje te groot voor Korea.

Hecht

Hoewel bondscoach Sarah Murray pas een maand voor de Spelen hoorde dat ze twaalf Noord-Koreaanse hockeysters aan haar 23-koppige formatie moest toevoegen, is er volgens Park duidelijk sprake van een hecht team.

"Ik ben verdrietig dat het avontuur nu voorbij is. Het was heel speciaal om in een verenigd Koreaans team uit te komen en het is lastig om nu afscheid te nemen van de andere meiden."

Park vindt dat de Noord-Koreaanse vrouwen zich van hun beste kant hebben laten zien. "Zeker als je kijkt naar de korte voorbereiding, denk ik dat ze het geweldig hebben opgepakt. Daarom is dit afsluitende moment ook zo speciaal."

Toenadering

Het verenigde ijshockeyteam van Korea maakt deel uit van de toenadering tussen Noord- en Zuid-Korea, die formeel nog steeds in oorlog zijn met elkaar. Beide landen kwamen bij de openingsceremonie ook al onder dezelfde vlag het stadion binnen.

Onder anderen IOC-voorzitter Thomas Bach, de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, waren aanwezig bij het eerste groepsduel van het verenigde ijshockeyteam.

