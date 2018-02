Ter Mors spreekt van 'droom die uitkomt' na historisch brons op relay

De Nederlandse shorttracksters wonnen de B-finale in een wereldrecord, waarmee ze normaal gesproken als vijfde zouden eindigen.

Door diskwalificaties van China en Canada in de A-finale pakten Ter Mors, Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven echter alsnog het brons.

"Onbeschrijflijk, dit is een droom die uitkomt", zei een euforische Ter Mors bij de NOS. "In een relayfinale in de shorttracksport is het volgens mij nog nooit voorgekomen dat er twee straffen zijn uitgedeeld. En we rijden ook nog eens een wereldrecord, dat is echt sick."

Schoenen

Ter Mors won vorige week bij het langebaanschaatsen al goud op de 1000 meter en is daardoor de eerste vrouw die bij twee verschillende sporten een medaille pakt op dezelfde Winterspelen.

De 28-jarige Ter Mors stopt nu met shorttrack en gaat zich volledig richten op het langebaanschaatsen. "Dit is het mooiste afscheid dat ik me kon wensen. Het blijft shorttrack. Je weet dat er altijd een kansje is. Ik denk dat het zo heeft moeten zijn."

Dat Ter Mors geen enkele rekening meer hield met een medaille op de relay, bleek wel uit het feit dat ze haar schoenen achterliet in het olympisch dorp.

"Ik heb ze bewust niet meegenomen, want ik geloofde niet dat ik ze nodig zou hebben voor een huldiging. Dus ik heb nu schoenen aan van iemand anders."

