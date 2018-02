Terneergeslagen Knegt: 'Ik was gewoon niet goed genoeg'

"Het was gewoon niet goed. Bij de start maakte ik al een verkeerde keuze. Het is ontzettend balen, maar ik kan er voor de rest ook niet veel van maken", aldus Knegt na afloop in gesprek met de NOS.

Voor Knegt, die eerder in Zuid-Korea nog zilver veroverde op de 1500 meter, gold de 500 meter als zijn favoriete onderdeel. Hij finishte echter slechts als derde en kreeg tot overmaat van ramp ook nog een straf, waardoor zijn Spelen er nu al op zitten.

De pupil van coach Jeroen Otter stak de hand vooral in eigen boezem. "Ik ben zeker in vorm, maar deze 500 meter was gewoon niet goed genoeg. Ik kom hier niet om er op de eerste ronde uit te liggen op de 500 meter."

Dylan Hoogerwerf en Daan Breeuwsma bereikten wel de kwartfinales van de 500 meter, die donderdag op het programma staan in de Gangneung Ice Arena.

Favorieten

De 28-jarige Knegt beaamde dat er tijdens deze Winterspelen meer van hem verwacht had mogen worden. "Dit was zeker geen supertoernooi van mij. Op zo'n moment is het wel een klotesport", aldus de Fries.

"Met mijn snelheid zit het gewoon goed. Ik kan niet echt spreken over de factoren geluk en pech. De mensen die echt goed zijn, staan wel continu in de finale."

Knegt startte het olympische toernooi anderhalve week geleden met zilver op de 1500 meter. "Of het missen van goud op die afstand heeft doorgewerkt en een dreun was? Dat weet ik niet precies. Ik heb dit toernooi cruciale fouten gemaakt."

Nederland staat tot dusver op drie medailles in Zuid-Korea. Naast de zilveren plak van Knegt werd Yara van Kerkhof tweede op de 500 meter en pakten de relayvrouwen dinsdag op bizarre wijze brons.

