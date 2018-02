Knegt gediskwalificeerd op 500 meter, Breeuwsma en Hoogerwerf door

Knegt kwam in zijn heat als derde over de streep in de Gangneung Ice Arena, maar had bij de eerste twee moeten eindigen om de kwartfinales te halen. Hij kreeg vervolgens ook nog een straf van de jury, omdat hij in de strijd om de tweede plek de Kazak Nurburgen Zhumagaziyev hinderde.

Door een slechte start kwam 28-jarige Fries, die werd gezien als grote kanshebber voor een medaille, al snel in de problemen. Met nog twee rondes te gaan passeerde hij de Rus Aleksandr Shulginov. Een ronde later probeerde hij ook Zhumagaziyev te veschalken, maar bij die manoeuvre ging het mis.

De uitschakeling is een grote teleurstelling voor de Knegt, die eerder dit jaar op het EK in Dresden nog vijfmaal goud won. De 500 meter was zijn laatste kans op het behalen van eremetaal in Zuid-Korea.

Knegt pakte vorige week wel zilver op de 1500 meter, nadat hij vier jaar geleden in Sochi zijn eerste olympische medaille (brons op de 1000 meter) veroverde. Op de 1000 meter in Gangneung en met de relayploeg werd hij, net als op de 500 meter, gediskwalificeerd.

Hoogerwerf

Hoogerwerf en Breeuwsma gelden als outsider op de 500 meter. De 22-jarige Hoogerwerf finishte in de series in Gangneung als tweede achter de Zuid-Koreaan Seo Yi-ra. Breeuwsma (30) werd tweede in zijn heat achter de Zuid-Koreaan Lim Hyo-jun.

Hoogerwerf en Breeuwsma zijn beide ingedeeld in de vierde en laatste kwartfinale. Ze nemen het daarin op tegen de Zuid-Koreaan Lim Hyon-Jun (die in Pyoengchang de 1500 meter won), de Hongaar Shaoang Liu en de Kazak Abzal Azhgaliyev.

De kwartfinales van de 500 meter worden op donderdag verreden, waarna die dag ook de halve finales en de finale op het programma staan.

