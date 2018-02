Wüst vindt nadruk op historisch zesde goud 'dingetje voor de pers'

Als Wüst met Antoinette de Jong, Marrit Leenstra en Lotte van Beek eerst de Verenigde Staten uitschakelt en daarna de finale wint, pakt ze haar zesde gouden plak op de Winterspelen.

Daarmee zou ze de inmiddels 78-jarige Russin Lidia Skoblikova, die in het verleden zes keer goud en geen andere medailles won, aflossen als meest succesvolle olympische schaatsster.

"Maar dat is echt een dingetje voor de pers", aldus Wüst (31), die naast haar vijf gouden medailles ook vier keer zilver en een keer brons veroverde. "Ik ben alleen maar bezig met winnen en met titelprolongatie."

"Hoe belangrijk zes keer olympisch goud voor mij is? Net zo belangrijk als de eerste voor Antoinette en de tweede voor Marrit en Lotte."

Wüst kan in Pyeongchang haar derde medaille veroveren. Ze was eerder de beste op de 1500 meter, pakte zilver op de 3 kilometer en kon met een negende plek niet meedoen om de bovenste plaatsen op de 1000 meter. Met haar tien medailles in totaal is ze al de meest succesvolle Nederlander aller tijden op de Olympische Spelen.

Laatste keer

Wüst zal niet naar de Winterspelen van 2022 gaan en komt woensdag dus voor de laatste keer in actie in olympisch verband.

Nederland plaatste zich maandag met Wüst, Leenstra en De Jong in de baan in een nieuw olympisch record (2.55,61) als snelste voor de halve finales van de ploegachtervolging, waarin de VS dus de tegenstander is. In die race rijdt Van Beek in plaats van Leenstra.

De andere halve eindstrijd op de ploegachtervolging gaat tussen Japan en Canada. De Japanse vrouwen zijn op basis van de resultaten van dit seizoen favoriet.

De halve finale tussen Nederland en de VS begint woensdag om 12.00 uur Nederlandse tijd. Enkele minuten later strijden Japan en Canada om de tweede finaleplek. De finale begint om 13.58 uur.

De Nederlandse mannen - met in eerste instantie Sven Kramer, Jan Blokhuijsen en Patrick Roest op het ijs - schaatsen om 12.28 uur hun halve finale tegen Noorwegen. De andere halve eindstrijd gaat tussen Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland. De mannenfinale staat gepland voor 14.17 uur.

