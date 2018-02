Schulting, Van Kerkhof en Van Ruijven naar kwartfinales 1000 meter

Schulting was soeverein, want ze reed in haar heat van start tot finish op kop. Inhaalpogingen van de Hongaarse Petra Jaszapati en de Russin Ekaterina Efremenkova pareerde ze ogenschijnlijk probleemloos. Efremenkova werd tweede en gaat samen met Schulting door naar de kwartfinale.

Tot dusver was Schulting ongelukkig in Gangneung, want ze ging onderuit op de 500 meter en op de 1500 meter reikte de 20-jarige Friezin tot de B-finale, waarin ze beslag legde op de tiende plek.

Van Kerkhof ging in haar chaotische heat samen met de Duitse Anna Seidel en de Russin Sofia Prosvirnova onderuit. Na lang juryberaad kregen de Duitse en Russin een straf en mocht Van Kerkhof door naar de volgende ronde.

De 27-jarige Zoetermeerse zorgde eerder in Gangneung voor een verrassing door zilver te winnen op de 500 meter. Daarmee werd ze de eerste Nederlandse vrouw met een olympische medaille in het shorttrack. Bij de mannen ging alleen Sjinkie Knegt haar voor met brons (1000 meter) in Sochi en zilver in Pyeongchang (1500 meter).

Dramatisch moment

Ook de heat van Van Ruijven verliep tumultueus. De 25-jarige Westlandse reed tegen onder anderen de Britse Elise Christie, die opnieuw een dramatisch moment beleefde op de Winterspelen. De regerend wereldkampioene, die in haar laatste vijf olympische ritten steeds gediskwalificeerd werd of ten val kwam, ging ook dinsdag al in de eerste meters onderuit.

Er volgde een een herstart, waarna Van Ruijven zich samen met de zwoegende Christie voor de kwartfinales leek te plaatsen. De Britse kon na de race niet meer lopen en werd door haar coach van de baan gedragen.

Christie kreeg van de jury achteraf een gele kaart voor een duw die ze uitdeelde aan een tegenstander, waardoor ze gediskwalificeerd is.

De kwartfinales staan donderdag op het programma. In de vierde kwartfinale rijden Schulting en Van Kerkhoven tegen elkaar. Ze nemen het verder op tegen Efremenkova, de Hongaarse Andrea Keszler en Shim Suk-hee uit Zuid-Korea.

Van Ruijven staat in de derde kwartfinale, waarin ze uitkomt tegen de de olympisch kampioene op de 1500 meter Choi Min-jeong uit Zuid-Korea, de Poolse Magdalena Warakomska en de Chinese Qu Chunyu.

Lees alles over de Winterspelen in Zuid-Korea in ons dossier