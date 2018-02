'Twee dagen zonder Nederlandse medaille is goed voor schaatsen'

"Het is niet goed voor het schaatsen als Nederland alle afstanden wint", aldus de Noor Havard Lorentzen, die maandag goud pakte op de 500 meter. "Het is niet goed voor een sport als één land te dominant is."

De Nederlandse schaatsers begonnen fantastisch in de Gangneung Oval met zes keer goud in zeven dagen. Carlijn Achtereekte (3 kilometer), Sven Kramer (5 kilometer), Ireen Wüst (1500 meter), Kjeld Nuis (1500 meter), Jorien ter Mors (1000 meter) en Esmee Visser (5 kilometer) werden olympisch kampioen.

De Nederlandse Canadees Ted-Jan Bloemen was de enige dissonant in de eerste schaatsweek met goud op de 10 kilometer, vlak voor Jorrit Bergsma. Zondag en maandag gingen de titels op de 500 meter echter respectievelijk naar Japan (Nao Kodaira) en Lorentzen (Noorwegen) en was er geen enkele podiumplek voor Nederland.

"Dat er twee dagen achter elkaar geen enkele Nederlander op het podium stond, is goed voor het schaatsen", vindt de 25-jarige Lorentzen, die samen met Nuis de favoriet is voor de 1000 meter van vrijdag. "Dit is een grote internationale sport, dus het is goed als veel verschillende landen en schaatsers meedoen om de medailles."

Sochi

Vier jaar geleden zetten de Nederlandse schaatsers een absolute recordscore neer op de Winterspelen. TeamNL won liefst 23 van de 36 medailles in de Adler Arena van Sochi: acht keer goud, zeven keer zilver en acht keer brons.

In aanloop naar de Winterspelen van Pyeongchang was de heersende opinie dat een dergelijke medailleregen niet herhaald zou kunnen worden in de Gangneung Oval, maar de Nederlandse schaatsers waren na de eerste zeven dagen in Zuid-Korea aardig op weg met zes keer goud, drie keer zilver en twee keer brons.

Door de 500 meters is het 'medailleschema' van Sochi wat uit zicht geraakt, maar Nederland heeft nog vijf kansen op goud of andere podiumplekken.

Woensdag zijn de halve finales en finales van de ploegachtervolging (mannen en vrouwen), vrijdag is de 1000 meter mannen met naast Nuis ook Kai Verbij en Koen Verweij en zaterdag is de massastart voor de vrouwen (Irene Schouten en Annouk van der Weijden) en mannen (Verweij en Sven Kramer).

Medailles

De andere landen hopen dat de trend van de laatste paar dagen zal worden voortgezet in de laatste halve week van de Spelen.

"We vinden het altijd leuk om in Nederland te zijn en we kunnen goed opschieten met de Nederlandse schaatsers, maar het is niet makkelijk om toe te kijken als Nederland zoveel medailles wint als in Sochi", zegt Sondre Skarli, de hoofdcoach van Noorwegen.

"Ik houd niet alleen van het Noorse schaatsen, maar van schaatsen in het algemeen. En ik denk dat het heel goed is als een flink aantal andere landen laat zien dat ze ook medailles kunnen pakken, en goud kunnen winnen."

Lees alles over de Winterspelen in Zuid-Korea op ons dossier