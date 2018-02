Sloveense ijshockeyer Jeglic als derde olympiër betrapt op doping

Jeglic is dinsdag door sporttribunaal CAS geschorst voor het restant van het toernooi. Hij zal het olympisch dorp binnen 24 uur verlaten.

De 29-jarige Sloveen, die in clubverband uitkomt voor het Russiche Torpedo Nizhny Novgorod, testte positief op fenoterol, een middel dat voorkomt in astmamedicijnen. Het bevordert de luchttoevoer naar de longen.

Jeglic stelt niet bewust doping te hebben genomen. Hij gebruikte naar eigen zeggen een medicijn tegen astma. "Ik ben helaas vergeten hier een medisch attest voor te vragen", zegt hij in een verklaring. "Ik verontschuldig me voor mijn onoplettendheid en zal de verdere maatregelen accepteren."

Volgens het Sloveense olympisch comité werd de positieve test vier dagen geleden afgenomen. De B-staal moet nog onderzocht worden. "Totdat het dopingonderzoek volledig is afgerond, willen we geen commentaar geven op deze zaak", laat de Sloveense sportkoepel weten.

Slovenië verloor dinsdag zonder Jeglic in de play-offs met 2-1 van Noorwegen na verlenging. Daardoor zijn de Slovenen uitgeschakeld en is Noorwegen door naar de kwartfinales, waarin Rusland de tegenstander is.

Derde dopinggeval

Eerder werden in Pyeongchang de Japanner Kei Saito en de Rus Alexander Krushelnitskiy betrapt op doping. Krushelnitskiy won brons bij het gemengd curlen, Siato was reserve bij het shorttrack.

Slovenië begon het olympische toernooi met een verrassende 3-2 zege op de Verenigde Staten. Daarna werd er in de poulefase verloren van Rusland (8-2) en gewonnen van Slowakije (3-2). In die laatste wedstijd maakte Jeglic de winnende treffer in de shoot-out.

Na afloop van de Spelen buigt het CAS zich over de zaak en volgt er mogelijk een aanvullende straf voor Jeglic.