Noorse schaatsers spoelen twintig jaar frustratie weg met goud Lorentzen

"Ik was de vraag wanneer het Noorse schaatsen als slapende reus weer wakker zou worden nogal zat", zei de Noorse hoofdcoach Sondre Skarli met een grote glimlach na de podiumceremonie van de olympische 500 meter.

De 25-jarige Lorentzen pakte maandag in een olympisch en Noors record van 34,41 het eerste Noorse schaatsgoud sinds 1998 en de eerste Noorse olympische titel op de 500 meter sinds 1948 (Finn Helgesen).

Het lange wachten op een opvolger van Söndral, die in 1998 in Nagano op de 1500 meter net wat sneller was dan Ids Postma en Rintje Ritsma, stak in het land met een grote schaatstraditie.

Noorwegen was na de Tweede Wereldoorlog met grote namen als Hjalmar Andersen, Knut Johannesen en later Johann Olav Koss bepalend in het schaatsen, ook op de Spelen. Deze eeuw kwam de klad er echter in bij de Scandinaviërs.

Internationaler

"Het is lastig dat mensen onze resultaten vergeleken met wat Noorwegen presteerde in de jaren vijftig, zestig en zeventig", aldus de pas 31-jarige Skarli, sinds 2014 de hoofdcoach van het Noorse schaatsen.

"We waren toen ontzettend goed, maar de sport is nu veel internationaler geworden. Ik denk dat er wel tien verschillende landen goud hadden kunnen winnen op de 500 meter."

Lastig was het ook dat Noorwegen in andere wintersporten de ene na de andere medaille won op de Spelen. Vier jaar geleden eindigde het land in Sochi met elf keer goud, vijf keer zilver en tien keer brons. In Zuid-Korea gaan de Noren voorlopig aan kop van de medailletabel met elf keer goud, negen keer zilver en acht keer brons.

"Het is leuk om Noorwegen te laten zien dat we ook in het schaatsen goud kunnen winnen", stelde Skarli. "We hadden voor de 500 meter 26 medailles gewonnen en maar één kwam uit het schaatsen (brons voor Sverre Lunde Pedersen op de 5 kilometer, red.). Nu hebben we er twee en er komen nog wel wat meer medaillekansen aan deze Spelen."

Lorentzen: "De passie voor het schaatsen is er wel in Noorwegen. Als we goede resultaten blijven behalen, dan denk ik dat het net zo populair zal zijn als bijvoorbeeld langlaufen."

Wotherspoon

Dat juist Lorentzen de Noren weer eens een gouden schaatsmedaille bezorgde, tekent de progressie die het Noorse schaatsen de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.

De sprinter uit Bergen eindigde vier jaar geleden in Sochi slechts als 32e op de olympische 500 meter, maar was maandag een van de favorieten omdat hij deze winter met drie zeges op de kortste afstand het meest succesvol was in de wereldbeker.

Lorentzen legde zelf na zijn gouden race een flink deel van de credits bij Jeremy Wotherspoon. De Canadees, zelf als schaatser drievoudig wereldkampioen op de 500 meter maar nooit olympisch kampioen, is sinds twee jaar de trainer van Lorentzen.

"Jeremy is waarschijnlijk de beste sprinter die ooit op het ijs heeft gestaan", zei de nieuwe olympisch kampioen. "Hij heeft zoveel ervaring en heeft me geleerd hoe ik kalm moet blijven op belangrijke momenten."

Jeremy Wotherspoon

Bescheiden

De 41-jarige Wotherspoon bleef bescheiden. "Ja, Havard is veel sneller geworden sinds ik met hem werk, maar ik wil niet zeggen dat dat aan mij ligt. Het is wel zo dat we vanaf het begin een goede relatie hebben. Havard is heel makkelijk om mee te werken, want hij is heel eerlijk over wat hij voelt en wat hij van de trainingen vindt."

Wotherspoon, die met een glimlach benadrukte dat hij één achtste Noors is, zei dat hij als Canadees wat minder de druk voelde dat Noorwegen al zo lang wachtte op een nieuwe olympisch kampioen in het schaatsen.

"Ik zit pas 2,5 jaar in Noorwegen, dus het is voor mij anders dan voor mijn Noorse collega-coaches", aldus Wotherspoon. "Maar het is erg mooi om nu deel uit te maken van dit succes."